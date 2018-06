publié le 16/06/2018 à 09:30

196 jours qu'ils attendent ce moment, depuis le vendredi 1er décembre et le tirage au sort de la phase de poules de cette Coupe du Monde 2018 en Russie. Didier Deschamps et ses joueurs, escortés de millions de supporters, débutent leur Mondial face à une nation largement plus redoutée en rugby qu'en football, l'Australie.



Présent en phase finale pour la quatrième fois d'affilée, les "Socceroos" ont toutefois dû en passer par deux barrages pour devenir le 31e qualifié en Russie, contre la Syrie aux forceps puis le Honduras. Repris en main par le Hollandais Bert Van Marwijk en janvier, les Australiens vont tenter de remporter un troisième match en Coupe du Monde.

Les Bleus, eux, visent ouvertement les demi-finales, au moins. 20 ans après 1998, ils rêvent plus ou moins ouvertement de décrocher une deuxième étoile. Cette quête commencé dès ce samedi 16 juin à Kazan. Il y aura ensuite le Pérou à Ekaterinbourg le jeudi 21 juin (17h) puis le Danemark à Moscou le mardi 26 juin (16h).

Le film de la journée :

09h45 - Cette troisième journée de Coupe du Monde est riche en matchs avec quatre rencontres ce samedi 16 juin. Ce Mondial s'était ouvert en fanfare avec un festival russe face à l'Arabie Saoudite (5-0). Et, hier, espagnols et portugais se sont séparés sur un magnifique match nul, 3-3, dont vous pouvez retrouver un comte-rendu complet.



09h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre l'entrée de l'équipe de France dans la compétition. Les Bleus affrontent l'Australie avec une équipe qui devrait être rajeunie. Pour patienter jusqu'au coup d'envoi à midi, RTL.fr vous propose une présentation du match et des équipes probables.