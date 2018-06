publié le 16/06/2018 à 14:00

Lionel Messi, qui va sur ses 31 ans (le 24 juin), n'aura plus beaucoup d'opportunités de gagner la Coupe du Monde après : en Russie, c'est sans doute maintenant ou jamais. Les planètes sont toutefois tout sauf alignées pour que l'attaquant du Barça puisse songer à voix haute à un titre le 15 juillet.



De par son vivier, son histoire, l'Argentine est régulièrement annoncée parmi les favoris, aux côtés du Brésil ou du champion sortant allemand. Mais dans les faits, l'Argentine est dans le flou avant d'affronter l'Islande puis la Croatie et le Nigeria. La faute notamment à une campagne qualificative longtemps pathétique jusqu'à un exploit de Messi en Equateur (triplé synonyme de qualification) et une préparation tronquée.

Les Argentins n'ont en effet disputé qu'un amical face à une faible équipe d'Haïti, la seule autre rencontre ayant été annulée au terme d'une polémique monstre. En face, pour son premier Mondial, l'Islande compte bien surfer sur la dynamique né avant puis durant l'Euro 2016 en France, avec un quart de finale.