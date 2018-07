publié le 01/07/2018 à 19:00

Avant d'accueillir le quart de finale de l'équipe de France face à l'Uruguay, vendredi 6 juillet (16), l'enceinte de Nijni Novgorod (44.899 places) est le théâtre du quatrième 8e de finale de ce Mondial 2018 en Russie, entre le 1er du groupe D, la Croatie), et le 2e du groupe C, le Danemark.



Épatants en phase de poules, les Croates de Zlatko Dalic vont défier le bloc nordique dessiné par le Norvégien Age Hareide, dont le dernier rempart est le gardien Kasper Schmeichel, le fils du grand Peter. Devant, les Danois comptent sur le meneur de jeu de Tottenham, Christian Eriksen.

La Croatie possède aussi un numéro 10 de talent, Luka Modric, peut-être en course pour le Ballon d'Or cette année. Dans le sillage d'une saison incroyable au Real Madrid avec, en apothéose, cette 3e Ligue des champions d'affilée au printemps, "Lukita" est maintenant chargé - avec la génération des Rakitic, Mandzukic et Périsic - de faire oublier celle des Boban, Suker et Prosinecki qui avait fini 3e du Mondial 1998.