publié le 02/07/2018 à 15:00

Si tous les 8es de finale d'une Coupe du Monde excitent les amateurs de ballon rond, les deux de lundi 2 juillet sont particulièrement attendus. À 16h, le Brésil défie le Mexique, systématiquement présent à ce stade de la compétition depuis 1994 (sept à la suite). À 20h, la Belgique et sa génération dorée se frotte au Japon. Les deux vainqueurs se retrouveront en quarts, avec peut-être la France ensuite en demi-finale.



Il avait fini frustré contre la Suisse (1-1), en pleurs contre le Costa Rica (2-0), avant d'élever enfin son niveau de jeu contre la Serbie (2-0) : Neymar vit cette Coupe du monde au rythme de sa Seleçao. Il progresse au fil des rencontres et joue gros sur ce premier match à élimination directe, fatal à l'Argentine et au Portugal, tandis que l'Allemagne a sombré dès la phase de poules... notamment en raison d'une défaite face au Mexique (1-0).