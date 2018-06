publié le 21/06/2018 à 19:00

"Plus que tout, l'Argentine doute d'elle-même", a observé l'idole Diego Maradona. Elle "doit se remettre sur les rails", a-t-il commenté sur la chaîne TV vénézuélienne Telesur. Car les attentes sont élevées pour le finaliste malheureux du dernier Mondial (défaite 1-0 en prolongation contre l'Allemagne) et des deux dernières Copa America (contre le Chili).



Or, s'avance la Croatie de Mario Mandzukic, Ivan Rakitic ou Luka Modric, leader de ce groupe D après sa victoire (2-0) contre le Nigeria. "C'est une équipe difficile, très dangereuse, nous le savions déjà quand nous avons connu notre tirage au sort, a expliqué le défenseur de Séville Gabriel Mercado. On pense que ça va être un match serré, disputé".

D'autant que l'Argentine manque de repères collectifs, son sélectionneur Jorge Sampaoli n'ayant pris ses fonctions qu'en mai 2017, en pleine campagne de qualifications. Faute de certitudes, les Argentins devraient donc s'en remettre au génie de Messi. Ce dernier doit réagir après son penalty manqué contre l'Islande (1-1).