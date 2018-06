publié le 28/06/2018 à 19:00

Place aux deux derniers matches de la phase de poules, jeudi 28 juin, les 47e et 48e de ce Mondial 2018. À Saransk, le Panama et la Tunisie entendent sortir la tête haute avant de rentrer au pays après deux défaites lors de leurs deux premiers matches. À Kaliningrad, Belges et Anglais se disputent la 1re place de ce groupe G... à moins que les calculs ne l'emportent. En quart de finale, le vainqueur pourrait devoir se frotter au Brésil.



La Belgique a commencé son tournoi par un succès 3-0 sur le Panama, avant de coller un 5-2 aux Tunisiens. Heureuse face à ces derniers (2-1), l'Angleterre s'est elle aussi offert un festival offensif lors de sa dernière sortie : 6-1 contre le Panama avec un triplé de Harry Kane, meilleur buteur de la compétition.