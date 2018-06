Les Anglais Harry Kane et Gareth Southgate le 2 juin 2018

L'Angleterre, qui a misé sur la jeunesse pour cette Coupe du Monde, aborde la compétition avec confiance et sérénité, a assuré le milieu Ruben Loftus-Cheek avant cette entrée en lice contre la Tunisie. "Nous avons eu de bons résultats en nous préparant. Tout le monde est confiant", a expliqué le joueur de 22 ans aux quatre sélections, qui s'apprête à disputer son premier tournoi international.



Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a opté, comme attendu, pour un 3-5-2 articulé autour de Jordan Henderson à la récupération et Harry Kane devant, mardi à Volgograd, pour affronter la Tunisie lors de la Coupe du monde 2018.

La Tunisie n'était plus apparue en phase finale depuis 2006 (deux défaites, un nul, élimination au 1er tour). Les Angalais restent aussi sur une élimination au 1er tour au Brésil après un 8e en 2010 et deux quarts en 2002 et 2006.