publié le 17/06/2018 à 13:00

Costa Rica-Serbie, c'est une affiche entre la 23e nation au classement Fifa et la 34e, entre le 12e pays a avoir décroché son billet pour la Russie et le 16e. Les Costariciens ont terminé à la 2e place du tour final de la zone Concacaf derrière le Mexique et devant le Panama et les États-Unis qui, eux, ne se sont pas qualifiés.



8e de finaliste en 1990 pour sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde, le Costa Rica s'était arrêté au 1er tour en 2002 et 2006. Leur plus grand exploit remonte à 2014 : une épopée jusqu'en quarts, stoppée aux tirs au but face aux Pays-Bas, après un succès sur la Grèce en 8e et des victoires du l'Uruguay et l'Italie en poules.

La Serbie dispute pour sa part son 4e Mondial. Le premier reste à ce jour le plus accompli : un 8e de finale en France. 20 ans plus tard, les Ivanovic, Kolarov, Matic, Djordjevic... sont sortis en tête de leur groupe de qualification de la zone Europe devant l'Irlande et le Pays de Galles.