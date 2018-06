publié le 20/06/2018 à 19:00

Les Espagnols ont rassuré sur leur état psychologique face au Portugal (3-3), se montrant saignants après le limogeage de leur sélectionneur Julen Lopetegui. "Nous sommes plus forts dans l'adversité", a plastronné le Madrilène Isco, très bon contre la Seleçcao (3-3). "Il y a eu un contretemps mais l'équipe est allée de l'avant en restant unie".



Toujours favorite au vu des piètres performances de la concurrence - le Brésil et l'Argentine, tenus en échec respectivement par la Suisse et l'Islande (1-1 à chaque fois), l'Allemagne battue par le Mexique (1-0) - l'Espagne doit désormais engranger des points et soigner la différence de but pour terminer en tête du groupe B et éviter le potentiel premier du groupe A, l'Uruguay.



Attention quand même à l'Iran d'un autre ancien du Real Madrid, Carlos Queiroz. Le Portugais, dont l'équipe a remporté le premier match contre le Maroc (1-0), avait échoué à la tête de la "Maison blanche" et entend sûrement profiter du match de mercredi 20 juin pour prendre une revanche.