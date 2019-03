publié le 31/03/2019 à 19:30

"Mais, ça veut dire que Jon Snow est un Targaryen et un Stark ?" Si vous n'avez rien compris à cette phrase (qui a fait frémir de nombreux fans), vous êtes au bon endroit. Vous êtes aussi au bon endroit si vous avez déjà oublié la moitié des intrigues des sept saisons de Game of Thrones, ou si vous comptez découvrir en famille ou entre amis l'ultime saison attendue le 14 avril 2019 en France.



L'univers de Game of Thrones est aussi riche que celui de Star Wars et de l'Univers cinématographique Marvel. Tout cela grâce à l'imagination d'un homme : George R.R. Martin qui a écrit la saga du Trône de Fer adaptée en série sur HBO depuis 2011. Une savante combinaison de créatures légendaires, complots politiques, personnages complexes ou enjeux dramatiques pourraient bien vous échapper.

Pour profiter au mieux de la saison 8 de Game of Thrones, qui sera la dernière, RTL Super a composé un lexique pour comprendre ou se souvenir en un coup d’œil de certains éléments-clefs du royaume de Westeros.

- Les objets : Acier valyrien, Obsidienne, Lames de glace, le Trône de Fer, le feu grégeois...



- Les familles et groupes : les Stark, les Lannister, les Targaryen, les Greyjoy, la Compagnie Dorée, la Fraternité sans Bannières...



- Les créatures surnaturelles : les Marcheurs Blancs, les Wights, les Enfants de la Forêt, les dragons, les Ensorceleurs d'Ombres, les anciens dieux, R'hllor, la Corneille à Trois Yeux, les Change-Peaux, les Vervoyants, les grands loups, les Sans-Visage...



- Les personnages : Jon Snow, Arya Stark, Sansa Stark, Bran Stark,Cersei Lannister, Jaime Lannister, Tyrion Lannister, Theon Greyjoy,Yara Greyjoy, Euron Greyjoy, Daenerys Targaryen, Ver Gris, Jorah Mormont,Missandei, Varys, Mélisandre, Daario Naharis, Bronn, Sam Tarly, Gilly, Qyburn, Archimestre Ebrose, le Roi de la Nuit, Brienne de Torth, la Montagne,le Limier, Tormund, Brynden Tully, Robin Arryn, Gendry, Podrick Payne, Davos Mervault, Lyanna Mormont, Jaquen H'ghar, Béric Dondarrion...



- Les lieux : Au Nord du Mur, le Mur, Winterfell, les Eyrié, Castral Roc, les Îles de Fer, Port-Réal, Braavos, Volantis, Peyredragon, Valyria...

Armes et objets

Acier valyrien

Il s'agit d'un métal spécial dont le secret a été perdu aujourd'hui. L'acier valyrien était produit dans l'antique Valyria et aujourd'hui on ne trouve plus cette matière si spéciale que dans les épées de certaines familles nobles de Westeros ou l'anneau des mestres de la Citadelle s'ils ont étudié la magie.



Le Trône de Fer compte de nombreuses lames en acier valyrien : Grand-Griffe (que possède Jon Snow), Corvenin chez les Tarly, Glace (l'épée familiale des Stark) fondue et reforgée en deux épées dont l'une est maniée par Brienne de Torth... L'acier valyrien est plus léger, solide et coupant que les autres alliages. Les lames ne nécessitent pas d'aiguisage et elles peuvent tuer les Marcheurs Blancs.

Obsidienne

Aussi appelée "verredragon" ("dragonglass"), l'obsidienne est une matière volcanique et une roche tranchante qui était utilisée comme arme primitive, notamment par les Enfants de la Forêt. Il s'agit, avec le feu et l'acier valyrien, de la seule matière capable de tuer les Marcheurs Blancs. On sait aussi que cette pierre a participé à la création duRoi de la Nuit par les Enfants de la Forêt.

Lames de glace

Les lames des Marcheurs Blancs transpercent n'importe quelle matière Crédit : HBO

Les Marcheurs Blancs disposent de grandes armes en glace pour mener leur conquête. Contrairement à de la vraie glace qui est très fragile, ces armes surnaturelles peuvent briser toutes les lames d'acier des hommes, à l'exception des armes en acier valyrien. Il y a des épées, mais aussi des lances. C'est l'une d'elles, maniée par le Roi de la Nuit qui a tué l'un des dragons de Daenerys.

Le Trône de Fer

Il s'agit d'un trône sombre et spectaculaire qui sert au monarque qui a le contrôle des Sept Royaumes. La légende veut que Aegon, le premier des Targaryen, ait utilisé le feu de son dragon pour forger ce trône avec les épées de ses ennemis nouvellement conquis (sauf les combattants du Nord et du Val d'Arryn qui ont déposé les armes avec honneur).



G.R.R. Martin a expliqué que son trône était bien plus grand, effrayant et spectaculaire dans son imaginaire, mais le budget de la première saison de Game of Thrones ne pouvait certainement pas prévoir une construction aussi impressionnante.

Le feu grégeois

Il s'agit d'une substance verte très inflammable et explosive concoctée par la guilde des Alchimistes sur commande de la dynastie Targaryen après la disparition des dragons. Cette substance mystérieuse et très dangereuse a permis à Tyrion de remporter la bataille de la Néra contre la flotte de Stannis Baratheon et a offert à Cersei la joie de détruire le Grand Septuaire de Baelor.

Les familles et les groupes

Les Stark

Famille résidant à Winterfell, dont les seuls survivants sont Arya, Sansa, Bran et Jon. Leur devise ? "Winter is Coming", qui est devenu l’une des citations les plus célèbres de la série. La famille avait autrefois pour patriarche Ned Stark, meilleur ami et allié de Robert Baratheon, l’ancien roi. Les Stark sont maintenant les vassaux de Danerys Targaryen, puisque Jon Snow lui a prêté allégeance à la fin de la saison 7. Ils ont aussi dans leurs rangs les Seigneurs du Val et les hommes du Peuple Libre.



Les Lannister

C’est la famille qui règne sur Westeros. Il ne reste plus que trois membres de la famille : Cersei (la reine), Jaime son frère et amant et Tyrion, leur petit frère. Leur devise ? "Un Lannister paie toujours ses dettes".



Les Lannister sont une famille très puissante, qui possède maintenant les mercenaires de la Compagnie Dorée grâce au prêt de la Banque de Fer. Le domaine des Lannister se trouve à Port-Réal, dans le Donjon Rouge. Tous les héritiers, les enfants de Cersei et Jaime sont morts dans des circonstances atroces.

Les Targaryen

Jon Snow et Daenerys Targaryen sont les derniers héritiers des Targaryen Crédit : HBO

C’est l’ancienne famille qui régnait sur Westeros, jusqu’à l’assassinat du "Roi Fou", Aerys Targaryen, par Jaime Lannister. La famille est ensuite massacrée. Daenerys et son frère Viserys survivent. Leur frère aîné, Rhaegar, qui est en réalité le père de Jon Snow, est tué pendant la Rébellion de Robert. Leur devise ? "Fire and Blood", qui est le titre de l'oeuvre de la saga Game of Thrones de George R.R Martin. Certains Targaryen, comme Danerys et Jon Snow ont une connexion avec les dragons, animaux emblèmes de la famille.

Les Greyjoy

Euron, Theon et Yara Greyjoy Crédit : HBO

Famille des Îles de Fer, ils sont représentés dans la série par Euron, le roi, Yara et son frère Theon. Euron a prêté allégeance à Cersei Lannister et offre sa flotte à la Compagnie Dorée, les mercenaires d’Essos qui font route vers Winterfell. Yara est retenue prisonnière à Port-Réal, et son frère a décidé de venir à son secours à la fin de la saison 7.

Les Immaculés

Armée d’eunuques et guerriers surpuissants dirigée par Daenerys. Leur leader est Ver Gris. Les Immaculés sont des anciens esclaves qui ont été formés à se battre, exécuter n’importe quel ordre et survivre à n’importe quelle douleur depuis leur plus jeune âge.

La Compagnie Dorée

Les mercenaires de la Compagnie Dorée au service de Cersei Lannister Crédit : capture d'écran YouTube

Armée formée par les mercenaires d’Essos et dirigée par Harry Stickland. Ils sont au service de Cersei Lannister. Nous savons simplement que Jorah Mormont, est un ancien membre de la Compagnie. Le prestige de cette dernière laisse entendre, lorsque Jorah se présente, qu'il est un guerrier hors pair.



Nous savons une autre chose à leur sujet : ils respectent toujours leurs contrats. Elle a été fondée par un des fils bâtard légitimé du roi Aegon IV Targaryen : Aegor "Bittersteel" Rivers. Largement composé d'exilés du continent, ils ont tenté à plusieurs reprise de renverser la ligne Targaryen officielle mais chacune de leurs rebellions a été contrecarrée par le pouvoir de Port-Réal.

La Fraternité sans Bannières

Groupe de rebelles qui a refusé de prêter allégeance aux Seigneurs de Westeros. Leur chef était Thoros de Myr, aussi disciple du dieu R’hllor, décédé dans la saison 7. Certains membres de la Fraternité sont dans les forêts, où ils survivent en attaquant des voyageurs. D’autres, comme le guerrier Béric Dondarrion ont rejoint le camp de Jon Snow pour combattre les Marcheurs Blancs.

Les créatures surnaturelles

Les Marcheurs Blancs

Aussi appelé les "Autres". Ils ont été créés par les Enfants de la Forêt pour combattre les Premiers Hommes à l’aide de la magie et du Verredragon. Le premier Marcheur Blanc serait le Roi de la Nuit. Les Marcheurs Blancs ont l’apparence d’hommes, sauf qu’ils ont des yeux blancs incandescents et une peau pâle, limite cadavérique. Leur point fiable ?



Le Verredragonn, l’acier valyrien et le feu. Ils possèdent leur propre langage et peuvent se déplacer en silence. Ils sont armés d’épées ou de lances blanches, qui découpent facilement la chair humaine et tous les aciers possibles.

Les Wights

Les Wights sont les zombies des Marcheurs Blancs Crédit : HBO

À ne pas confondre avec les Marcheurs Blancs. Ce sont des morts-vivants, dont les corps sont réanimés par la magie des Marcheurs Blancs, qui les commandent. Comme des zombies, ils ne sont jamais fatigués, cherchent à dévorer leurs assaillants et sont insensibles à la douleur. Ils ne sont pas intelligents et communiquent entre eux par des grognements bestiaux. Toute personne morte dans un combat pour devenir un Wight et gonfler les rangs de l’Armée des morts du Roi de la Nuit.

Les Enfants de la Forêt

Les Enfants de la Forêt sont les créatures magiques qui habitaient le monde de Westeros avant l'arrivée des Premiers Hommes Crédit : HBO

Les Enfants de la Forêt sont des créatures magiques et les premiers habitants de Westeros. Ils ont l'ouïe très fine, bien supérieure à celle des hommes, possèdent une vision nocturne et une voix aussi pure que l'air d'hiver.



Les Enfants de la Forêt ont d'abord combattu les Premiers Hommes qui détruisaient leurs forêts pour construire des cités. Leur magie a permis de créer les Marcheurs Blancs qui se sont ensuite rebellés. C'est pourquoi les Enfants de la Forêt ont dû s'allier avec les Premiers Hommes et ont perdu beaucoup de leurs membres dans la bataille.

Les dragons

Créatures majestueuses liées aux Targaryen. Certains membres de cette famille, comme Daenerys, ont des facultés pour les commander, leur parler et voler sur leurs dos. En criant "Dracarys !", ils soufflent un feu dévastateur.



On les pensait disparu depuis deux siècles, jusqu’à ce que Daenerys reçoive trois œufs de la part de Jorah Mormont. Trois dragons naissent : Drogon, Viserion et Rhaegal. Malheureusement, Viserion est tué par le Roi de la Nuit (saison 7) qui le ressuscite ensuite. Viserion crache alors des flammes bleues et obéit à son nouveau maître.

Les Ensorceleurs d'Ombres

Mélisandre donne naissance à une ombre Crédit : HBO

Ce sont des sorciers et des sorciers, capables de manipuler et de créer des ombres. On sait très peu de choses sur ce groupe, originaire d’Assaï, près des Terres des ombres. Mélisandre, la prêtresse rouge fait partie de ce groupe, tout comme la prêtresse Quaithe, que rencontre Jorah (saison 2). Mélisandre donne naissance à une ombre dans la saison 2, engendrée avec Stannis Baratheon pour tuer son frère Renly.

Les Anciens dieux

Les Anciens Dieux de la Forêt Crédit : capture d'écran HBO

Ce sont les anciennes divinités des Premiers Hommes, qu’ils ont empruntées aux Enfants de la Forêt lorsqu’ils ont débarqués à Westeros. La religion des Anciens dieux est encore pratiquée dans le Nord du royaume (Winterfell) et au-delà du Mur.



Au Sud c’est la Foi des Sept qui prévaut. Les Anciens dieux n’ont pas de noms et sont une multitude d’esprits liés à la nature. Généralement, les pratiquants se recueillent devant les barrals, ces immenses arbres aux feuilles rouges, comme celui près de Winterfell.

R'hllor

Surnommé "le Maître de la Lumière", il est le dieu d’une religion répandue à Essos, manichéenne. R’hollor est le dieu du bien et de la Lumière, toujours en conflit avec son ennemi, qui n’a pas de nom, qui est lié aux ténèbres. Les adeptes de cette religion sont les prêtres et les prêtresses rouges. On en connaît quatre : Mélisandre, Béric Dondarrion, Quaithe et Thoros de Myr (décédé). R’hollor s’adresse à ses adeptes par les flammes, il leur permet de ressusciter et de voir l’avenir.

La Corneille à Trois Yeux

C’est maintenant Bran Stark qui est la Corneille à Trois Yeux, après la mort de la dernière Corneille dans la saison 6. Depuis, Bran n'est plus le même, comme il l'explique à Meera dans la saison 7 : "Je ne suis pas Bran. Je ne le suis plus. Je me rappelle ce que Brandon Stark a vécu... Mais maintenant je me rappelle tant d'autres choses."



La Corneille à Trois Yeux est un vervoyant : il peut voir l’avenir, le présent et le passé. Il est aussi un change-peau, il peut transférer son esprit dans celui d’un animal. Dans ces moments-là, le corps de Bran est en état de transe.

Les Change-Peaux

Ces personnages ont la capacité d'entrer dans l'esprit des animaux et de percevoir le monde à travers leurs yeux. Bran Stark possède ce don depuis de nombreuses années. Au départ, il était la Corneille à Trois Yeux dans ses rêves. Lorsqu'un change-peau transfère son esprit dans un animal, son corps est secoué de spasmes et ses yeux se révulsent. Ce pouvoir permet à celui ou celle qui le possède de voyager dans plusieurs lieux.

Les Vervoyants

Ils sont plus puissants que les change-peaux, car ils ou elles peuvent voir l'avenir, le passé et le présent pendant leurs rêves. Bran Stark possède ce don, comme on le découvre dans la saison 7 où il assiste à la naissance de Jon Snow et découvre ses véritables parents (Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen).

Les loups géants

Dans la saison 1, chaque enfant Stark (Robb, Arya, Sansa, Rickon, Bran et Jon) adoptent un louveteau. Ces animaux deviennent des loups gigantesques, féroces protecteurs de leurs jeunes maîtres, appelés "direwolves" dans la série. Malheureusement, il ne reste plus que Nymeria et Ghost, les grands loups d'Arya et Jon en vie. Ils sont retournés à l'état sauvage, mais les fans espèrent les revoir avec leurs maîtres.

Les Sans-Visage

Les Sans-Visage sont les membres d'une confrérie d'assassins de Braavos, qui servent le dieu Multiface. Au terme d'un entraînement difficile (Arya peut en témoigner), ils apprennent à s'effacer pour devenir "no one" ("personne") et prendre ainsi des identités multiples.



Dans leur temple, la demeure du Noir et du Blanc, des milliers de visages d'hommes et de femmes décédés sont à leur disposition pour changer d'identités. Grâce à cette faculté, Arya devient Walder Frey dans la saison 6 et venge sa famille assassinée pendant le Red Wedding. L'autre membre connu de cette confrérie n'est autre que Jaqen H'Gar, dont le retour est attendu dans l'ultime saison.

Les personnages

Jon Snow

Depuis la première saison, il est l’un des personnages centraux de la série. Au départ appelé le "Bâtard de Winterfell", puisque personne ne connaissait sa réelle identité, il est en réalité le fils de Lyanna Stark, qui meurt après sa naissance, la sœur de Ned Stark, et de Rhaegar Targaryen, le frère de Daenerys Tergaryen.



Son nom de baptême est Aegon Targaryen. Seuls Bran Stark et son ami Sam Tarly sont au courant alors que lui-même pense toujours être le fils de Ned Stark et d’une prostituée. Jon Snow est donc un héritier du Trône de Fer. Dans le dernier épisode de la saison 7, il passe la nuit avec Daenerys (sa tante), et se rend à Winterfell avec l'armée de Khaleesi.

Arya Stark

Fille de Ned et Catelyn Stark, elle est la sœur de Sansa et Bran, encore vivants, et des défunts Robb et Rickon. Elle est également la cousine de Jon Snow. Après avoir fui Westeros, elle rejoint Jaqen H'ghar à Braavos. Là, elle apprend à devenir une Sans-Visage. Après moult péripéties, où elle arrive à venger sa mère et son frère Robb tués pendant le Red Wedding en assassinant Walder Frey et ses fils, Arya revient à Winterfell dans la saison 7.

Sansa Stark

Sansa Stark devant l'arbre sacré de Winterfell Crédit : Helen Sloan /HBO

Elle est la fille aînée de Ned et Catelyn Stark et est la sœur d'Arya et de Bran, et cousine de Jon Snow (sans le savoir). Très douée dans beaucoup de domaines, elle a suivi les préceptes de Mordane dans la saison 1 qui lui a enseigné l'art d'être une épouse parfaite. Elle a été fiancée à Joffrey Lannister, marié à Tyrion Lannister, puis à Ramsay Bolton qui la viole et la torture pendant de très longs mois. Depuis la saison 7, Sansa a montré combien elle est une héroïne puissante, stratège et qui a décidé de ne plus subir les violences des hommes.

Bran Stark

Bran Stark dans la saison 7 de "Game of Thrones" Crédit : Helen Sloan / HBO

Fils cadet de Ned et Catelyn Stark, il est gravement handicapé depuis la saison 1 où Jaime Lannister le jette de la tour de Winterfell, car il a surpris les jumeaux en plein ébat. Bran n'est plus le même depuis la saison 6, il est devenu la Corneille à Trois Yeux, un être mystérieux qui peut voir le passé et l'avenir, mais aussi entrer son esprit dans celui des animaux. Il a découvert les véritables origines de Jon Snow et partage une étrange connexion avec le Roi de la Nuit.

Cersei Lannister

Elle est la fille unique de Tywin Lannister, a pour frère Tyrion Lannister et entretien une relation incestueuse avec son jumeau Jaime Lannister, avec qui elle a eu trois enfants, tous décédés. Elle a été marié avec Robert Baratheon dont elle a certainement provoqué la mort. Prête à tout pour parvenir à ses fins, elle a accepté qu'Euron Greyjoy se batte pour elle pour vaincre l'armée de Daenerys.

Jaime Lannister

Le frère aîné de Tyrion Lannister, jumeau et amant de Cersei Lannister. Surnommé "Le Régicide", car il a assassiné le Roi Fou, il a une prothèse en or à la main droite, qui a été coupée par Locke, ancien homme d'armes des Bolton.



Au cours de la dernière saison, le couple fusionnel se fissure. Jaime se dresse contre sa sœur, obsédée par sa vengeance envers leur frère Tyrion et le sort de leur lignée, au détriment de la menace des Marcheurs Blancs au Nord. Devant la décision de Cersei de ne pas prêter main forte à Daenerys, malgré l’accord conclu lors de leur rencontre, Jaime dépose son armure et quitte Port-Réal.

Tyrion Lannister

Tyrion, surnommé "Le Nain", est le frère cadet de Cersei et Jaime Lannister. Sa mère étant morte à sa naissance, sa famille le déteste. Amateur d'alcool et de soirées dans les bordels, Tyrion a complètement changé en rencontrant Daenerys Targaryen. Il est désormais sa Main, conseiller principal et l'aide dans sa conquête de Westeros. Ami de Jon Snow, il est inquiet de le voir entrer dans la cabine de sa Reine à la fin de la saison 7.

Theon Greyjoy

Theon Greyjoy Crédit : HBO

"Otage" des Stark pendant son enfance, après la fronde manquée des Greyjoy, Theon a enfin choisi son camp, se rendant à Peyredragon avec sa sœur Yara pour prêter allégeance à Daenerys. Chargé ensuite d’escorter Ellaria Sand vers Dorne, le mal-aimé de la maison Greyjoy abandonne sa soeur Yara aux mains de leur oncle Euron. Traumatisé par des années de tortures de Ramsay Bolton, Theon retrouve son courage en retrouvant Jon Snow et décide d'aller secourir sa sœur, prisonnière à Port-Réal.

Yara Greyjoy

Yara Greyjoy Crédit : HBO

Elle est la sœur aînée de Theon. Guerrière qui dirige d'une main de fer ses soldats, Yara s'oppose à son oncle Euron Greyjoy lorsqu'il monte sur le Trône de Sel à la place de son père Balon Greyjoy qu'il a assassiné. Pour contrer les plans de son oncle, nouveau Roi des Îles de Fer, elle décide de s'allier, avec son frère, à Daenerys Targaryen afin de lui permettre d'accéder au Trône de Fer. À ce jour, elle est prisonnière des Lannister dans le Donjon Rouge.

Euron Greyjoy

Euron Greyjoy n'apparaît qu'à partir de la saison 6 à cause de nombreux voyages à travers le monde qui l'ont éloigné de ses terres, les Îles de Fer. De retour, il juge le règne de son frère cadet, Balon Greyjoy, indigne et le tue. Il est ainsi nommé Roi des Îles de Fer par l'assemblée. Il est également l'oncle de Theon et Yara. C'est un fervent allié de Cersei Lannister, qu'il a même l'intention d'épouser. Dans la saison 7, Euron navigue vers Essos pour ramener la Compagnie Dorée.

Daenerys Targaryen

Elle est la fille de Aerys II Targaryen, le Roi fou et Rhaella Targaryen. Après l'assassinat du Roi Fou, Daenerys et son frère Viserys sont obligés de s'exiler dans les Cités libres d'Essos. Leur grand frère Rhaegar Targaryen a été tué pendant la Rébellion de Robert Baratheon. C'est l'une des héroïnes les plus marquantes de la série.



Violée par son premier mari Khal Drogo, maltraitée par son frère Viserys, rabaissée par de nombreux hommes, Daenerys a réussi ce qui semblait impossible : retourner à Westeros avec une gigantesque armée. Juste avant, elle a libéré les esclaves des cités d'Essos. Insensible au feu, elle est aussi la mère des dragons Drogon, Rhaegal, et Viserion jusqu'à sa mort et sa résurrection par le Roi de la Nuit. Elle ignore qu'elle est la tante de Jon Snow.

Ver Gris

Ver Gris Crédit : HBO

Il est l’un des plus proches conseillers de Daenerys Targaryen et le Commandant des Immaculés, une armée d’eunuques guerriers d’élite élevés dans l’une des villes principales de la Baie des Dragons. Depuis quelques épisodes, Missandei et lui sont amoureux.

Jorah Mormont

Jorah Mormont Crédit : HBO

Fils de Jeor Mormont, ancien Commandant de la Garde de Nuit, Jorah est présent depuis le premier épisode de la première saison. C’est un seigneur du Nord exilé, vivant à Essos. Il a été forcé de quitter Westeros car il vendait des esclaves, ce qui est interdit dans le royaume. Au départ, il avait été envoyé par Varys, le maître-espion de Robert Baratheon pour le renseigner sur Daenerys Targaryen. Au fur et à mesure des épisodes, il délaisse sa mission pour Khaleesi, dont il est éperdument amoureux. Il est depuis ce moment l’un de ses plus fidèles bras droits.

Missandei

Nathalie Emmanuel est Missandei dans la serie "Game of Thrones" Crédit : HBO

Ancienne esclave de la cité d'Astapor libérée par Daenerys (saison 3), Missandei est sa plus fidèle amie et interprète (elle parle 19 langues). Elle fait partie du conseil restreint de Khaleesi avec Tyrion Lannister, Jorah Mormont, Ver Gris et Daario Naharis. Sage, douce mais aussi ferme, Missandei a toujours les bons mots pour guider sa Reine. Missandei et Ver Gris sont tombés amoureux depuis quelques épisodes.



Varys

Originaire de la Cité libre de Myr à Essos, Varys était autrefois un acteur, vendu à un magicien. Ce dernier lui arrache les parties génitales et les jette dans le feu. Varys, devenu un eunuque, parvient à devenir l'un des espions les plus puissants du royaume. Il était le maître des Chuchoteurs, des enfants-espions à travers le royaume. Il a été au service de Robert Baratheon, puis des Lannister, avant de sentir qu'il était temps de quitter Westeros lorsque Cersei prépare son attentat au feu grégeois. Il est maintenant le conseiller de

Daenerys Targaryen.



Mélisandre

Également surnommée "la prêtresse rouge", Mélisandre est une disciple du Dieu de la Lumière. C'est grâce à son pouvoir, contenu dans son médaillon, qu'elle reste aussi jeune, puisqu’elle aurait en réalité plus de 200 ans. D'abord au service de Stannis Baratheon, qu'elle pense être l'Élu pour monter sur le Trône, elle perd ensuite complètement confiance dans les prophéties de R'hllor après la mort de Stannis. Elle aide Jon Snow à ressusciter (saison 6), puis rencontre Daenerys à Peyredragon (saison 7). Magicienne et manipulatrice elle part ensuite à Volantis en promettant de revenir à Westeros pour "mourir".

Daario Naharis

Chef des Puînés, une compagnie de mercenaires d'Essos, il jure fidélité à Daenerys et devient ensuite son amant. Lorsque Daenerys part pour Westeros, elle donne pour mission à Daario de veiller sur les Cités libres, comme Meereen, qu'elle a libéré du joug des maîtres d'esclaves.

Bronn

D'abord homme de main et comparse des soirées arrosées de Tyrion Lannister, Bronn fait désormais équipe avec Jaime Lannister. Il l'a d'ailleurs sauvé des flammes de Drogon lors du "barbecue géant" de Hautjardin dans la saison 7. Bronn n'a qu'une ambition : devenir riche et se marier avec une "belle femme". Et tant que les Lannister le paie, il reste fidèle à Jaime.

Samwell Tarly

Meilleur ami de Jon Snow et dernier héritier de la maison Tarly, depuis que Drogon a réduit en cendres son père et son frère [saison 7]. Après avoir quitté la Garde de Nuit pour Gilly et son fils Petit Sam qu'il a adopté, il devient un apprenti mestre la Citadelle. Sam a une immense connaissance de toute l'histoire du royaume et de ses légendes. Grâce à Gilly, il découvre les véritables origines de Jon Snow. Il se rend donc à Winterfell avec des parchemins de la Réserve de la Citadelle, pour tout lui avouer et trouver la clef pour combattre les Marcheurs Blancs.

Gilly

Femme du Peuple libre, elle est une héroïne récurrente de la série depuis la saison 3. Fille de Craster, qu'il a violé et épousée, elle est aussi la mère et la demi-sœur de Petit Sam . Héroïne forte, indépendante et douce, elle accompagne Sam à Villeveille et occupe une petite chambre de la Citadelle avec son fils.C'est elle qui met Sam sur la piste des vraies origines de Jon Snow. A la fin de la saison 7, Gilly est à Winterfell avec Petit Sam et Sam.

Qyburn

Renvoyé de l'Ordre des Mestre pour ses expériences sur les morts, il est désormais la Main de Cersei Lannister et le Maître des Chuchoteurs, ses petits espions à Port-Réal. Ses connaissances en médecine lui permettent de "sauver" la Montagne, après son combat contre Oberyn Martell (saison 4). Il est aussi le meilleur soutien de Cersei après la Walkf of Shame (saison 5) et a inventé le Scorpion, une arbalète géante pour tuer les dragons de Daenerys.

Archimestre Ebrose

Samwell Tarly et Archimestre Ebrose dans la bibliothèque de la Citadelle

Ebrose est archimestre à la Citadelle, où il étudie le corps humain. Sam devient son assistant dans la saison 7. Ebrose est un maître sage et dur. Il félicite Sam, qui soigne Jorah Mormont de la Grisécaille en appliquant les techniques d'un ancien mestre. Mais, il le punit pour lui avoir désobéi et ne le soutient pas devant le conseil des mestres, lorsqu'il les met en garde de l'arrivée des Marcheurs Blancs à Westeros, comme l'annonce Bran Stark.

Le Roi de la Nuit

Personnage extrêmement mystérieux, il serait le Premier Homme transformé en Marcheur Blanc par les Enfants de la Forêt. Il a le pouvoir de réveiller les morts et possède une lame de glace. Selon son interprète Vladimir Furdik : " Il n'a jamais voulu devenir le Roi de la Nuit. Je pense qu'il veut se venger. Dans cette série, tout le monde est bon et mauvais. Le Roi de la nuit est seulement mauvais".

Brienne de Torth

Chevalière au service de Sansa Stark, Brienne a juré à Catelyn Stark dans la saison 3 qu'elle protégerait ses filles. Mais au départ, Sansa ne voulait pas des conseils de Brienne, ni sa protection. La chevalière a réussi à devenir une alliée des sœurs Stark. Elle est accompagnée de son écuyer Podrick, un peu maladroit, mais qu'elle entraîne au combat. Puissante, courageuse et sage, Brienne est une héroïne badass.

La Montagne

La Montagne devenue une sorte de monstre de Frankenstein Crédit : HBO

De son vrai nom Sandor Clegane, il est le garde du corps massif de Cersei Lannister. Depuis son combat contre Oberyn Martell et les expériences de Qyburn, la Montagne est une créature de Frankenstein, à la peau pâle et aux yeux injectés de sang. Grand frère de Gregor Clegagne aka le Limier, il lui a brûlé une partie du visage quand ils étaient enfants. Brutal, froid et très fort, il est l'homme le plus fort de Port-Réal. Il est aussi sur la "killing list" d'Arya.

Le Limier

Gregor Clegagne est aussi brutal et fort que son grand frère. Après moult péripéties, il est désormais dans le camp de Jon Snow pour vaincre les Marcheurs Blancs. Amateur de castagne et d'alcool, il ne craint que le feu. Il a aussi servi de protecteur à Sansa et Arya Stark à des moments différents de la série, lorsque les deux sœurs n'avaient pas encore rejoint Winterfell.

Tormund

Également appelé Tormund Fléau-d'Ogres, il était au service de Mance Ryder le roi du Peuple Libre. Tormund vivait au-delà du Mur avec "les sauvageons". Il est désormais un des bras droits de Jon Snow, convaincu que tous les peuples doivent s'unir pour repousser les Marcheurs Blancs. Depuis le milieu de la saison 7, il est aussi raide dingue de Brienne de Torth et lui lance des regards appuyés et lourds depuis leur première rencontre.

Brynden Tully

Brynden Tully est l'oncle de Catelyn Stark et Lysa Arryn Crédit : HBO

Surnommé "Le Silure", il est l'oncle de Catelyn Stark et Lysa Arryn. Il tient la forteresse de Vivesaigues, que veut récupérer les Lannister dans la saison 6. Après avoir rencontré Jaime Lannister, Le Sillure lui déclare qu'il ne pourra récupérer la forteresse qu'en le tuant. Avant l'attaque, Brynden Tully aide Brienne et Podrick à s'échapper. On ne voit pas Brynden mourir lorsque les soldats Lannister attaquent la forteresse, alors on peut toujours croire qu'il est en vie.

Robin Arryn

Gamin pleurnichard, capricieux et nourrit au sein par sa mère jusqu'à ses 9 ans, Robin est maintenant le Seigneur du Val après la mort Lysa Arryn et de Lord Baelish, qui avait épousé Lysa. Ses soldats permettent à Sansa Stark de récupérer Winterfell aux Bolton dans la Bataille des Bâtards [saison 6]. Il est toujours dans son château aux Eyrié.

Gendry

Bâtard présumé de feu le roi Robert Baratheon, Gendry a fait un excellent retour dans la saison 7 après avoir ramé pendant quatre saisons. Il est désormais un allié de Jon Snow, encore un peu peureux au combat, mais on le voit reprendre son travail de forgeron dans la bande-annonce de la saison 8. Il était aussi un allié d'Arya, qu'il n'a pas revu depuis des années, lorsque la fillette échappe au Red Wedding grâce au Limier.

Podrick Payne

D’abord au service de Tyrion Lannister, Podrick Payne est maintenant l'écuyer de Brienne de Torth. Au départ maladroit et peu sûr de lui, Podrick se montre très efficace pendant certains combats et vif d'esprit pour se sortir de situations dangereuses. Pour sa dernière apparition dans la saison 7, il se rend dans une taverne avec Bronn, lui aussi ancien compagnon de Tyrion Lannister. Mais, le teaser de la saison 8 nous montre Podrick en première ligne lors de la bataille de Winterfell.

Davos Mervault

Sir Davos est incarné par Liam Cunningham Crédit : HBO

Davos est un contrebandier anobli par Stannis Baratheon lors de la Rébellion de Robert. Il reste ensuite la Main de Stannis, jusqu'à sa mort. Davos devient ensuite un proche allié de Jon Snow et l'accompagne à Peydragon où ils rencontrent Daenerys, puis à Port-Réal pour les pourparlers avec Cersei. Sage et intègre, Davos déteste Mélisandre, qu'il a juré de tuer puisqu'elle a condamné Shireen, la fille de Stannis au bûcher, pour le dieu R'hllor.

Lyanna Mormont

Lyanna est la cousine de Jorah Mormont, âgée de 12 ans. Elle dirige d'une main de fer la maison Mormont et son territoire de l’Île-aux-Ours. Son prénom est un hommage à Lyanna Stark, la mère de Jon Snow, morte en couches. Lyanna est une héroïne au franc-parler et au courage exceptionnel. Elle décide de rallier la cause de Jon Snow contre l'avis de ses conseillers, mais refuse ensuite que Jon fasse alliance avec Daenerys Targaryen. Leur rencontre promet une sacrée scène, puisque les deux héroïnes ont de forts caractères.

Jaquen H'ghar

Personnage très mystérieux, il semble être le chef des Sans-Visage, la confrérie d'assassins de Braavos. Serviteur du dieu Multiface, il s'exprime toujours en utilisant la forme impersonnelle " un homme" pour parler de lui. Son identité disparaîtra quand les Sans-Visage décideront qu'ils n'ont plus besoin de lui. On le voit beaucoup dans la saison 6, lorsqu'Arya rejoint la Demeure des Sans-Visage pour devenir l'une des leurs. Aux dernières nouvelles, il est toujours à Braavos.



Béric Dondarrion



Membre de la Fraternité sans Bannières et disciple de la religion de R'hollor, Béric prétend que le Dieu de la Lumière lui a permis de ressusciter six fois. Il possède une épée qui s'enflamme et qui serait Lightbringer, l'arme légendaire d'Azor Ahai, le Prince ou la Princesse, qui pourrait détruire les Marcheurs Blancs. Depuis la saison 7, il combat du côté du Jon Snow pour vaincre les Marcheurs Blancs. Dans le teaser de la saison 8, on le voit dans une sorte de sous-terrain en compagnie de Tormund, preuve qu'il a survécu à la destruction du Mur par Viserion.

Les lieux

Au Nord du Mur

Territoire sauvage aux conditions météorologiques très dures et très peu habitée. Au départ, ce lieu était habité par les "sauvageons", des hommes et des femmes qui ont refusé de plier le genou devant le roi Baratheon. Mais grâce à Jon Snow, les différentes tribus se sont unies pour combattre les Marcheurs Blancs et arriveront à Winterfell dans la saison 8. Le Nord du Mur est aussi habité par d'autres créatures légendaires comme les géants.





Le Mur

Il a été construit des millénaires avant les événements de la série, par Brandon Le Bâtisseur de la maison Stark selon la légende. C'est une gigantesque muraille de glace, de pierres et de magie, qui sépare le royaume de Westeros des territoires glacés et sauvages au Nord du Mur. Il sert à empêcher les Marcheurs Blancs d'envahir le royaume. Personnage à part entière de la série, il est gardé par les frères de la Garde de Nuit. L'extrémité-Est du Mur est détruite dans le final de la saison 7 grâce aux flammes bleutées de Viserion, revenu à la vie par la magie du Roi de la Nuit.

Winterfell

Château et lieu de résidence de la famille Stark, qui se situe au centre du Nord de Westeros. Après La Bataille des Bâtards dans la saison 6, Winterfell revient aux mains des Stark qui l'avaient perdus dans les précédentes saisons face aux Bolton. dans la saison 8, c'est Daenerys qui va devenir la maîtresse des lieux, puisque Jon Snow a accepté de lui prêter allégeance.

Les Eyrié

C'est le siège de la maison des Arryn. Leur château se situe dans le Val d'Arryn, sur les Montages de la Lune, d'où Littlefinger jette Lysa Arryn, la sœur de Catelyn Stark dans la saison 4. C'est désormais Robin Arryn qui est le maître des lieux, mais il a fait route vers Winterfell avec Sansa et Littlefinger pour aider la jeune femme à récupérer Winterfell, alors aux mains des Bolton.

Castral Roc

Castral Roc est le fief des Lannister Crédit : HBO

C'est un château construit dans un immense rocher face aux Mers du Crépuscule, sur la côte l'Ouest de Westeros. C'est le fief ancestral de la maison Lannnister. Sous le château se trouve une immense mine d'or, d'où provient une grande partie des richesses des Lannister. Dans la saison 7, les Immaculés, l'armée de Daenerys organise le siège du château. Jaime Lannister devance leur attaque en envoyant une grande partie de ses troupes à Hautjardin. L"armée de Danerys est vaincue et sa flotte anéantie par celle d'Euron Greyjoy.

Les Îles de Fer

Archipel de 7 îles dirigé par la maison Greyjoy dont le château se trouve sur Pyk. Les autres îles se nomment Noirmarées, Grand Wyk, Vieux Wyk, Salfalaise, Orkmont et Harloi. Les îles de Fer sont habitées par les Fer-nés et sont indépendantes du reste du royaume. La population vit principalement de la pêche, du pillage, l'élevage de mouton et l'extraction des fers de mines pour forger des armes. C'est Euron Greyjoy qui a été élu roi après avoir assassiné Balon Greyjoy, le père de Theon et Yara.

Port-Réal

Port-Réal est la capitale de Westeros Crédit : HBO

C'est la capitale des Sept Couronnes qui surplombe la Baie de la Néra. Le Trône de Fer se trouve dans le palais de Port-Réal, tout comme le Donjon Rouge où réside la famille royale, c'est-à-dire Cersei Lannister, puisque Jaime est partie rejoindre Jon Snow et Daenerys au Nord. Le Donjon Rouge est aussi le centre politique du royaume. Sur la troisième colline de la ville se trouve Fossedragon, qui abritait les dragons de la famille Targaryen lorsqu'ils régnaient sur Westeros.

Braavos

Braavos est une cité libre Crédit : HBO

Braavos est l'une des 9 cités libres du continent Essos, à l'est de Westeros. C'est d'ailleurs la cité la plus riche et la plus influente du continent. Son entrée est gardée par "le Titan de Braavos", que l'on aperçoit dans le générique de la série. C'est à Braavos que se trouve la Demeure du Noir et du Blanc des Sans-Visage et la Banque de Fer, qui permet à Cersei d'acheter les mercenaires de la Compagnie dorée, vus dans la première bande-annonce de la saison 8.

Volantis

Volantis est célèbre pour son marché aux esclaves Crédit : HBO

Aussi située à Essos, Volantis est une immense cité portuaire connue pour son marché aux esclaves. C'est aussi la capitale de la religion du dieu R'hllor. C'est pourquoi Mélisandre s'y rend au cours de la saison 7 en promettant à Varys de revenir puisqu'elle est destinée à mourir à Westeros.

Peyredragon

C'est un château taillé dans la pierre, qui se trouve à l'entrée de la Baie de la Néra. Depuis l'arrivée de Daenerys dans la saison 7, Peyredragon appartient de nouveau aux Targaryen qu'ils avaient perdu après la rébellion de Robert Baratheon. Grâce à Sam Tarly, on apprend qu'un gisement de Verredragon se trouve sous le château, ce qui permet aux soldats de Daenerys de fabriquer des armes capables de tuer les Marcheurs Blancs.

Valyria

Il ne reste plus que des ruines de cette cité d'Essos, qui était autrefois la capitale d'un grand empire. Tyrion Lannister et Jorah Mormont la traverse dans la saison 5. Jorah se fait d'ailleurs attaquer par des Hommes de pierre qui vivent reclus entre les rochers de la ville.