publié le 06/03/2019 à 14:22

Les fans de Game of Thrones sont encore sous le choc. Après un an et demi de silence, la série la plus populaire de ces dernières années s'offre enfin une première bande-annonce pour son ultime saison. En deux minutes, les yeux ont de quoi pétiller et les rythmes cardiaques peuvent s’accélérer.



Entre Winterfell, Port-Réal et sur la Mer reliant Essos à Westeros, presque tous les personnages de Game of Thrones sont de retour. Si la bande-annonce est peu éclairée lors des séquences à Winterfell, où se déroulera la plus grande bataille jamais filmée dans une filmée, d'autres moments de ce trailer intense donne des informations sur les 6 épisodes de la saison 8. Peut-être les avez-vous manquées.

Pour en profiter au maximum, nous avons repéré 9 éléments et indices cachés, qui pourraient nous en dire plus sur l'intrigue de la saison 8, dont le premier épisode sera diffusé le lundi 15 avril 2019 en France (OCS). Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

> BANDE ANNONCE GAME OF THRONES SAISON 8 Durée : 01:47 |

1. L'arrivée de la Compagnie Dorée

Les mercenaires de la Compagnie Dorée au service de Cersei Lannister Crédit : capture d'écran YouTube

Voici les premiers nouveaux personnages de cette saison 8. Ce sont les mercenaires d'Essos qui forment la Compagnie Dorée. Leur service a été acheté par Cersei Lannister dans la saison précédente, pour attaquer le Nord. Dans le trailer, on les voit dans les navires d'Euron Greyjoy, l'oncle de Yara et Theon, qui s'est rangé du côté de Cersei. L'armée fait route vers Westeros.



L'homme qui commande ces mercenaires n'est autre qu'Harry Stickland, incarné par Marc Rissmann (Overlord). Dans les livres, Harry est considéré comme un "lâche et un homme très hésitant", comme le résume l’encyclopédie Game of Thrones. Des "qualités" à l'opposé de celles attendues d'un leader et qui pourrait fortement contrarier Cersei.

2. Tormund et Béric ont survécu à la chute du Mur

Les compagnons de Jon Snow sont bien vivants Crédit : capture d'écran YouTube

C'est une bonne nouvelle pour les fans de Game of Thrones. Tormund et Béric Dondarrion ont survécu à la chute du Mur, survenue dans le final de la saison 7. Dans leur dernière apparition, le duo est en train de courir avant de disparaître sous une montagne de blocs de glace. Les revoilà dans une sorte de crypte, éclairés par l'épée de Béric. Selon certaines rumeurs, cette épée serait Lightbringer, l'arme légendaire d'Azor Ahai, le Prince ou la Princesse, qui pourrait détruire les Marcheurs Blancs.

3. Les larmes de Cersei

Qu'est-il arrivé à Cersei pour qu'elle se mette dans cet état ? Crédit : capture d'écran YouTube

On aurait presque tendance à l'oublier, Cersei peut ressentir des émotions. La Reine de Westeros, meurtrie par les morts de ses enfants (Joffrey, Myrcella et Tommen), sa Walk of Shame [saison 5], et le départ de Jaime pour Westeros, a de quoi pleurer. Dans cette séquence de la bande-annonce, ses yeux sont complètement embués. Elle boit de l'alcool, ce qui prouve qu'elle n'est plus enceinte, après l'annonce de sa grossesse à Jaime et Tyrion dans la saison 7. La prophétie de la sorcière Maggy était donc vraie : Cersei n'a eu que trois enfants, qui sont tous décédés.

4. Gendry is back in business

Gendry est le forgeron de Winterfell Crédit : capture d'écran YouTube

Après des saisons d'errances dans une barque (humour), Gendry a fait son grand retour dans la saison 7 de Game of Thrones. Membre de la super équipe de Jon Snow qui se rend au-delà du Mur pour capturer un zombie des glaces [saison 7, épisode 6], Gendry poursuit son aventure à Winterfell. Ses compagnons ignorent qu'il est le bâtard de Robert Baratheon et donc un prétendant au Trône. Dans le trailer, il s'active pour fabriquer les armes de l'Armée du Nord, puisque le jeune homme est forgeron. On attend avec impatience ses retrouvailles avec Arya, avec qui il avait noué une belle amitié dans la saison 2.

5. Une ultime prière avant la bataille

Jon Snow devant le barral de Winterfell Crédit : capture d'écran YouTube

Le trailer ne laisse pas de place au doute : une sanglante bataille se prépare aux porte de Winterfell. Après les confessions d'un journaliste d'EW qui a pu assister au tournage de la plus grande scène de bataille du petit écran, les fans savent d'ores et déjà que cette séquence sera culte. Avant de partir au front, Jon Snow prie dans le bois sacré de Winterfell, devant le majestueux barral lié à la religion des Anciens Dieux de la Forêt. Reste à savoir si Arya, Sansa et Bran le rejoindront dans cette ultime prière devant l'arbre de leur foyer, qui risque d'être détruit par l'Armée des Morts.

6. Les réfugiés dans la crypte de Winterfell

Lord varys tétanisé dans le sous-sol de Winterfell Crédit : capture d'écran YouTube

Cette image n'augure rien de bon ... Lord Varys, Gilly, Sam Junior et des habitants de Winterfell sont tétanisés, réfugiés dans la crypte de Winterfell. En arrière-plan, on remarque les statues de Robb Stark et de son loup-garou Grey Wind. Si tout ce petit monde s'est caché dans la crypte, cela veut dire que Jon et son armée n'ont pas réussi à repousser l'attaque des zombies de glace... C'est pourquoi Arya serait en train de courir, paniquée, dans les couloirs du château, probablement poursuivi par les Marcheurs Blancs. On espère qu'un passage secret va permettre aux héros et héroïnes de s'échapper de Winterfell.

7. Le Commandant de la Compagnie Dorée condamnée par Cersei

Le commandant de la Compagnie Dorée dans la salle du Trône Crédit : capture d'écran YouTube

Il faut ouvrir l'oeil et le bon pour cette image. Face à Cersei, on distingue un homme en tenue dorée et les mains liées. Il devrait s'agir d'Harry Stickland, le commandant de la Compagnie Dorée. S'il se trouve dans cette position (à genoux devant la Reine et les mains attachées), c'est qu'il a sûrement failli à sa mission. L'homme qui se trouve à sa droite serait Euron Greyjoy. Avec son franc-parler et sa soif de pouvoir, il a sûrement réussi à adoucir la colère de Cersei, face à leur échec.

8. Jon Snow prêt à voler sur un dragon

Daenerys et Jon Snow devant les dragons Crédit : capture d'écran HBO

Dans la saison 7, Daenerys (et les fans) découvrent avec surprise que Jon Snow possède une connexion avec les dragons. Dans cette scène du trailer, les deux prétendants au Trône de Fer font face à Drongon et Rhaegon. Cette dernière aurait très bien pu décider d'apprendre à Jon Snow comment voler à dos de dragon, afin d'augmenter la chance de leur victoire contre le Roi de la Nuit et son dragon de glace. Drogon étant le dragon le plus "sauvage" de Daenerys, mais aussi le plus loyale à sa maîtresse, Jon Snow pourrait donc apprendre à voler avec Rhaegon.

9. La plus grande des batailles de Winterfell

Brienne de Torth et Podrick en première ligne de la bataille Crédit : capture d'écran YouTube

"Les fans ne vont pas être déçus". La promesse du réalisateur de Game of Thrones, David Nutter est solide. Et l'un des moments les plus durs de cette saison 8 sera la bataille de Winterfell, qui devrait, malheureusement, être marquée par les morts de certains héros et héroïnes de la série. Cette offensive est considérée comme la plus importante scène de guerre de ce genre jamais filmée pour la télévision, bien au dessus de la "bataille des Bâtards" [saison 6, épisode 9] par exemple, et qui réunira le plus de personnages depuis le début de la série. Grâce au trailer, on voit que Jorah Mormont, Brienne de Torth, Podrick et Ver Gris seront en première ligne pour affronter l'armée des Morts.