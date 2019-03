Hafthor Julius Bjornsson incarne "la Montagne" dans "Game of Thrones"

publié le 09/03/2019 à 15:22

Hafthor Julius Bjornsson mérite bien le surnom de "la Montagne". Le comédien de Game of Thrones a battu un record qu'il détenait déjà : il a soulevé une barre d’haltérophilie qui pesait pas moins de 474 kilogrammes.



Le comédien islandais et athlète collectionneur de records a gagné le championnat organisé par Arnold Schwarzenegger et intitulé "Arnold Strongman".

Âgé de 30 ans, Hafthor Julius Bjornsson est connu par les fans de la série Game of Thrones, dans laquelle il campe le rôle de Gregor Clegane, surnommé "la Montagne". Son personnage est le garde du corps particulier de la reine Cersei Lannister qu'il ne quitte pas d'une semelle. Il a également un frère, Sandor, dont il a grièvement brûlé le visage lorsqu'ils étaient jeunes.

La saison 8 de Game of Thrones est très attendue. Après près de deux ans d'absence, les aventures de Jon Snow, Daenerys et Tyrion seront de retour le 14 avril sur la chaîne américaine HBO.