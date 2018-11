publié le 20/11/2018 à 16:59

L'univers de Game of Thrones n'a pas fini d'être exploré. Alors que l'ultime saison est attendue pour avril 2019, le premier spin-off de la série continue de dévoiler ses secrets. Il se déroulera seulement "5.000 ans avant les événements de la série", comme le rappelle George R.R. Martin dans un entretien pour EW.



L'auteur a accordé un long entretien au média américain et donné plus de précisions sur le prequel, qui a déjà recruté ses deux acteurs principaux : Naomi Watts et Josh Whitehouse. "Westeros est alors un endroit très différent. Por-Réal n'existe pas. Il n'y a pas de Trône de Fer, ni les Targaryen, Valyria [ancienne capitale de l'empire valyrien] commence tout juste à prospérer (...)", explique ainsi George R.R. Martin.

Ce premier spin-off, qui ne s'appelle pas encore officiellement La Longue Nuit, nous plongera donc dans un monde très différent et très ancien, comparé aux huit saisons du show. Selon les premières informations collectées, nous en apprendrons plus sur cette Longue Nuit, où les Marcheurs Blancs ont envahi Westeros et créé le plus long hiver que le royaume ait connu.

Mais, il est encore possible de voir des dragons

Si la famille de Daenerys (et de Jon Snow) ne sera pas au casting du prequel, rien n'est moins sûr pour les dragons. Comme le rappelle le journaliste d'EW, si Jane Goldman, la productrice du spin-off a envie d'inclure ces créatures légendaires dans l'histoire, elle "trouvera une solution". Même si, selon la légende Game of Thrones, les dragons ne sont apparus qu'après La Longue Nuit. "Elle [Jane Goldman] va explorer un territoire dont je parle peu dans mes livres. J'en fait allusion. Mais, c'est elle l'autrice majeure [des événements du spin-off] et j'adore son travail", conclut George R.R. Martin.