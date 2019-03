"Game of Thrones", saison 8 : les révélations sur l'épique bataille de Winterfell

publié le 05/03/2019 à 21:05

"Les fans ne vont pas être déçus". La promesse du réalisateur de Game of Thrones, David Nutter est solide. "Il va se passer beaucoup de choses dans ces derniers épisodes. Il y aura la scène la plus drôle que je n'ai jamais filmé pour la série, la plus émotionnelle aussi et il y a une scène où il y a tellement de personnages principaux ensemble que vous aurez l'impression de regarder un film de super-héros".



David Nutter a réalisé trois des six épisodes de cette ultime saison de Game of Thrones dont un épisode de "calme avant la tempête qui pourrait surprendre les téléspectateurs avec une intimité presque théâtre", note le magazine américain Entertainment Weekly qui a pu envoyer un de ses journalistes sur le tournage top secret de la série.

Cette bataille qui approche, c'est la plus grande de la série : la bataille de Winterfell. Cette offensive est considérée comme la plus importante scène de guerre de ce genre jamais filmée pour la télévision, bien au dessus de la "bataille des Bâtards" [saison 6, épisode 9] par exemple et de sa montagne de cadavre qui valu à son réalisateur Miguel Sapochnik, un Emmy Award. C'est d'ailleurs se dernier qui va s'y recoller pour diriger ce grand clash médiévo-fantastique.

On sait de ce reportage de EW qu'une belle collection de nos héros va se battre dans le même camp lors de la bataille de Winterfell. Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner), et Brienne de Torth (Gwendoline Christie) se battent face à l'armée de zombies contrôlée par le Roi de la Nuit.

La plus longue des nuits

La bataille est considérée comme la plus longue jamais filmée et elle réunira le plus de personnages depuis le début de la série en 2011. "Ce que nous avons demandé à nos équipes cette année, c'est du jamais-vu dans le monde de la télévision et du cinéma. Cet affrontement final entre l'Armée des Morts et celle des vivants est sans précédent, sans pause et avec un vrai mélange des genres au cours de la bataille. Il y a des séquences, dans des séquences, dans des séquences ! David (Benioff) et Dan (Weiss) ont écrit un puzzle génial et Miguel Sapochnik a décomposé toutes ses séquences pour les ré-assembler. C'était éreintant mais je pense que ça va souffler tout le monde", assure Bryan Cogman, l'un des producteurs de la série.



La bataille se déroule la nuit. Il a fallu 11 semaines de tournage dans la plus grande obscurité pour venir à bout de la séquence. Il faut imaginer le calvaire : 750 personnes travaillant pendant près de 3 mois dans une campagne gelée pleine de boue, de pluie et de givre uniquement la nuit. Maisie Williams qui incarne Arya Stark raconte : "Rien ne peut vous préparer tellement ce rythme pompe toute votre énergie. Nuit, après nuit, après nuit... Ça ne s'arrête jamais. (...) Il y a des moments où vous êtes justes brisés comme humain et vous avez juste envie de pleurer".

Et ce n'est pas que l'avis d'une jeune actrice qui vit son premier tournage un peu physique. Liam Cunningham (Davos), Rory McCann (Le Limier) Iain Glen (Jorah Mormont)... tous reconnaissent un tournage cauchemardesque. "On prie tous pour ne jamais avoir à revivre un truc pareil", lâchait Rory McCann.



L'une des actrices de la série a même fait une peur bleue à la production lorsqu'elle s'est évanouie pendant une scène qui nécessitait de rester debout un long moment (peut-être lorsque les armées se font face). Après une journée de repos, la comédienne dont le nom n'a pas été révélé est revenue sur les lieux du tournage.



Contrairement aux autres batailles de la série qui se centrait surtout sur un personnage au cœur de l'enfer (Jon Snow en général), la bataille de Winterfell sera une grande réunion avec plusieurs objectifs et points de vue. L'acteur qui incarne le lettré Samwell Tarly (John Bradley-West), explique par exemple qu'il ne restera pas 10 minutes à l'écran pendant les combats mais qu'il se passera quelque chose de significatif pour chacun, y compris pour lui, et que ce sont ces impacts qui importeront. Les fans peuvent déjà commencer à trembler pour les personnages préférés...

Winterfell construit par souci de réalisme

D'un point technique, la scène a nécessité de très nombreux efforts financiers et matériels puisque la forteresse de Winterfell a été presque entièrement construite pour l'occasion. Le réalisateur ne voulait pas de fonds verts ou découper son montage au risque d'artificialiser la scène. "Ce n'était pas comme les autres décors où vous passer le pas d'une porte et vous voyez des panneaux de bois, assurait Jacob Anderson (Ver Gris). Vous pouviez vous perdre dans le château ou le tunnel et, à des moments vous oubliez que tout cela était pour de faux".



Pour savoir qui va vivre ou mourir dans cette scène, naturellement, il faudra attendre. Il faudra aussi être patient avant de découvrir l'épisode final (qui n'est pas la bataille de Winterfell) que les créateurs de la séries ont réalisé eux-même. L'objectif est de faire la meilleure fin possible en respectant les volontés de G.R.R. Martin et tout en étant conscient de l'impossibilité pour cette fin de satisfaire tous les publics. Impossible dans savoir plus sur le sujet ultra-secret. David Benioff a simplement déclaré : "J'ai prévu d'être très saoul et très loin d'Internet" le 19 mai, date de diffusion de l'ultime épisode...