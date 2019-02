publié le 14/02/2019 à 16:35

Dans Game of Thrones, Cersei Lannister ne se laisse pas marcher sur les pieds. Dans la vraie vie, son interprète Lena Headey non plus : après avoir posté une vidéo le 12 février 2019, le visage sans maquillage, sur son compte Instagram, l'actrice britannique s'est vue attaquée par un internaute.



"S'il-te-plaît, ne te filme plus sans maquillage", a-t-il commenté. Une attaque personnelle que l'actrice a résolue en faisant une capture d'écran du commentaire. Et en réponse, une légende cinglante : "Je continuerai à ne pas porter de maquillage. Va te faire f**tre.



"Outre son absence de fard à joue, l'actrice évoque dans sa vidéo son futur rôle dans Fighting With My Family de Stephen Merchant (Hello Ladies) avec Dwayne "The Rock" Johnnson (Jumanji : Bienvenue dans la jungle). "Un film brillant dont je suis extrêmement fière", s'enchante la star britannique.

La date de sortie est pour le moment inconnue contrairement à l'ultime saison de la série événement : elle sera diffusée sur OCS en simultané avec les États-Unis le 15 avril dès 3 heures du matin.