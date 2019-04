publié le 15/04/2019 à 06:09

Ça y est ! L’attente est désormais finie et nous pouvons collectivement nous réjouir du retour de la série télévisée la plus attendue de l'année : Game of Thrones. Ce lundi 15 avril 2019, HBO (et OCS en France) ont diffusé le premier épisode de l'ultime saison de cette saga d'heroic-fanatsy qui tient en haleine les téléspectateurs depuis une décennie. 50 minutes de nouveau contenu.



Comme le veut la tradition, la rédaction de RTL Super a regardé en direct ce nouvel épisode tant attendu. Naturellement, cet article va contenir un grand nombre de spoilers. Il est donc impératif pour les téléspectateurs sensibles à ces informations révélées en avance de garder la lecture de cet article pour plus tard.

Contextualisation, décryptages, théories... Nous allons éplucher chacune des scènes de la série qui va conclure le grand cycle littéraire de l'écrivain George R. R. Martin.

Sansa et Daenerys, une rencontre glaciale

Naturellement, les deux protagonistes principaux de Game of Thrones, Jon Snow et Daenerys Targaryen sont au cœur de l'intrigue. Le couple fait son entrée à Winterfell côte à côte pour rassurer les habitants du Nord très méfiant de cette nouvelle alliance. La série fait un clin d’œil au premier épisode de la saga grâce aux acrobaties et à la curiosité d'un jeune garçon du Nord. Une attitude qui fait étrangement penser aux talents d'escaladeur du jeune Bran Stark dans l’épisode 1 de la saison 1. La fin de l’épisode sera d'ailleurs un second rappel de ce tout premier épisode, mais nous y reviendrons.



Jon et Daenerys font la rencontre de Sansa qui, comme ses sujets, ne fait pas preuve d'une grande chaleur lorsqu'elle rencontre la Mère des dragons pour la première fois. Daenerys fait tout pour la mettre à l'aise en la couvrant de compliments et en arborant un radieux sourire. Sansa, elle, conserve la "poker face" qu'elle a appris à porter grâce aux "enseignements" de Cersei et Littlefinger. Les deux femmes sont en froid et c'est Jon qui se retrouve au milieu de cette bataille psychologique.



Il est aidé indirectement par Bran Stark qui, alors que la tension est palpable, rappelle les deux femmes à l'urgence du moment : l'armée des morts est plus proche que jamais. Il fait même deux révélations d'ampleur : le Mur est tombé et l'un des dragons de Daenerys est désormais sous l'emprise du Roi de la Nuit. Naturellement, les téléspectateurs savaient déjà tout cela mais Daenerys, elle, ne s'y attendait pas. Le choc et la confusion sont clairs sur son visage.

Le Nord se souvient

Les seigneurs du Nord qui se sont unis à Jon Snow font démonstration de leur grand désappointement. Ils ont appris que Jon avait plié le genou face à Daenerys, et ils ne sont pas contents. La jeune Lyanna Mormont fait d'ailleurs très clairement comprendre qu'elle n'apprécie pas ce retournement de situation. Jon doit alors, une nouvelle fois, convaincre ses vassaux que cette question politique n'a pas grande importance face au péril à venir. Il faut les hommes et les dragons de Daenerys pour triompher du Roi de la Nuit.



Il est aidé dans son argumentaire par Tyrion Lannister qui promet que l'armée de sa famille, menée par son frère aîné Jaime, viendra aussi se joindre à eux. Les habitants du Nord ne semblent pas vraiment conquis par cette idée... Naturellement, Tyrion ne sait pas encore que Cersei n'a jamais eu l'intention d'honorer sa promesse et que Jaime arrivera seul à Winterfell à la fin de l'épisode pour honorer le pacte de la saison 7.

Des retrouvailles en pagaille

Ce premier épisode est très rapide dans son exécution. Il replace promptement les personnages là où ils doivent être pour la grande bataille de Winterfell qui s'annonce. Daenerys et Jon rejoignent Sansa, Bran et Arya. Naturellement, cela permet deux scènes de retrouvailles émouvantes (mais peut-être trop brèves) entre Jon et Bran et Arya. Bran n'est plus vraiment lui même depuis qu'il est l'omnisciente Corneille et Arya a changé. Jon est même surpris de la voir défendre la vision de Sansa alors que les deux sœurs étaient de parfaites opposées dans leur enfance.



Lors de cette scène entre Jon et Arya, cette dernière lui glisse d'ailleurs qu'il ne faut pas que celui-ci oublie qui est sa vraie famille : les Stark. Une phrase qui raisonne fortement puisque Jon va aussi apprendre qu'il est un Targaryen en réalité. Cette référence à la loyauté familiale est aussi, quelque part, importante pour Theon Greyjoy.



Ce dernier a réussi à libérer (là aussi la mission de sauvetage est très rapide) sa sœur Yara. Cette dernière décide de reconquérir les Îles de Fer pour éventuellement se servir de ce bastion comme zone de repli si Daenerys venait à perdre face au roi de la Nuit. Theon, lui, annonce à sa sœur qu'il souhaite combattre à Winterfell. Le Nord est, après tout, la terre de son enfance et il a été élevé par Ned et Catelyn Stark. Comme Jon, il n'est pas un Stark de sang mais il est un Stark tout de même.



Arya retrouve aussi ses anciens compagnons de route : le Limier et Gendry. La jeune Stark demande alors au forgeron de lui concevoir ce qui s'apparente à un lance-pieux en obsidienne. Une arme qui pourrait être utile contre les morts ou le dragon-zombie si l'arme est suffisamment grande.

Cersei plus isolée que jamais

De son côté, Cersei continue d'avancer ses pions. Elle ne montre aucun intérêt dans la bataille face au Roi de la Nuit. Quand sa Main, Qyburn, vient lui annoncer la chute du Mur, elle se réjouit, pensant certainement que les morts devraient la débarrasser de ses ennemis.



Jamais la capitale de Westeros n'a semblé aussi vide. Cersei paraît extrêmement isolée, ce qui oblige la reine à faire d'incroyables concessions au seul allié qui lui reste : Euron Greyjoy. Ce dernier veut coucher avec elle et elle finit par accepter pour calmer l’arrogant navigateur. Elle reçoit aussi le capitaine de la Compagnie dorée, les précieux mercenaires qu'elle vient d'acheter avec l'argent des Tyrell. Seule déconvenue : il y a moins d'hommes que prévu et la Compagnie n'a pas pu amener ses éléphants de guerre avec elle à Westeros.



Cersei semble aveuglée par la vengeance. Elle demande à Qyburn de payer Bronn (que l'on retrouve en compagnie de trois prostituées, un classique dans Game of Thrones) afin qu'il assassine Jaime et Tyrion. Pour ce dernier, elle souhaite d'ailleurs qu'il meurt d'un carreau d'arbalète, comme leur père Tywin. "Elle a un sens de la justice particulièrement poétique", explique Qyburn. Bronn pourra-t-il tuer Jaime et Tyrion qu'il semble pourtant apprécier ? Ou restera-t-il un mercenaire pur et dur obsédé par l'avancement et l'enrichissement ?

Jon... Targaryen

La grande scène de ce premier épisode est certainement le premier vol de dragon de Jon Snow. Lui et Daenerys partent pendant un long moment pour voler ensemble sur le dos des reptiles géants. Ils atterrissent loin des regards pour échanger un fougueux baiser près d'une chute d'eau. Là encore, il y a un clin d’œil assez appuyé à la scène de la caverne où Jon et Ygritte passaient du bon temps il y a de ça quelques saisons.



Daenerys, accompagnée de Jorah Mormont, est allée remercier en personne Samwell Tarly pour avoir sauver son compagnon à la Citadelle. Cette rencontre qui devait être parfaitement sympathique et agréable est devenue particulièrement amère lorsque Daenerys a avoué avoir condamné à mort le père et le frère aîné de Samwell. Si ce dernier détestait son père, il semble particulièrement affecté par la mort de son frère qu'il appréciait. Cette révélation place l'homme dans un conflit de loyauté terrible puisqu'il doit servir celle qui a décapité sa famille... Mais c'est la tristesse qui l'emporte sur la colère. Sans doute Daenerys regrettait-elle à ce moment précis de ne pas avoir écouté Tyrion lorsqu'il l'implorait de pardonner Dickon Tarly.



Samwell a ensuite été à la rencontre de Bran qui lui a demandé de révéler la vérité à Jon sur ses parents biologiques. Samwell s'est exécuté en expliquant à Jon qu'il est en réalité l'héritier légitime du trône de Fer : Aegon Targaryen, fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen (le frère aîné de Daenerys).



Samwell instille dans l'esprit de Jon qu'il est le véritable roi, celui qui devrait se battre pour être sur le trône de Fer. Jon digère comme il peut la nouvelle en imaginant immédiatement que s'il révélait cette information, il deviendrait un rival pour Daenerys, que ce serait de la "trahison". Pour Samwell, il s'agit simplement de la vérité et il pense que Jon devrait se battre pour être roi car, après les révélations sur les exécutions de son père et son frère, il trouve Jon plus juste et miséricordieux que la Mère des dragons. "Tu as donné ta couronne [de roi du Nord] pour sauver tes sujets, mais serait-elle capable de faire le même sacrifice ?", demande Sam à Jon en fin de scène.

Garantir une suite imprévisible

La fin de l'épisode montre l'avancée du Roi de la Nuit qui a conquis la forteresse de la famille Umber. Le jeune seigneur, Ned Umber, est cloué sur un mur du château entouré d'une spirale de membres découpés. Il a été changé par le Roi de la Nuit et est tué par l'épée enflammée de Béric Dondarrion. Une scène qui met un peu d'horreur et de fantastique dans un épisode qui n'a finalement fait que mettre les personnages à la page. Désormais, les héros et les téléspectateurs savent les même choses. La suite de la saison va pouvoir donc se concentrer sur de nouvelles véritables révélations et non de simples réactions.



Première révélation qui nous attend pour l’épisode 2 : la réaction du Nord à l'arrivée de Jaime Lannister. Ce dernier arrive en effet à Winterfell et se retrouve nez à nez avec Bran Stark, l'enfant qu'il a poussé du haut d'une tour lors du tout premier épisode, déclenchant ainsi la cascade d'événements que nous connaissons...