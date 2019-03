"Game of Thrones", saison 8 : qu'est-ce que la "Compagnie dorée" ?

publié le 06/03/2019 à 21:15

"L'argent de Hautjardin va nous offrir la plus puissante armée d'Essos, la Compagnie dorée. 20.000 hommes, des chevaux et même des éléphants je crois..." C'est ainsi que la reine Cersei a décrit son plan à Jaime Lannister dans la saison 7 de Game of Thrones. Face aux armées combinées du Nord et de Daenerys Targaryen, les troupes royales étaient, en effet, bien maigres pour défendre la nouvelle monarque. Mais grâce à l'argent accumulé des familles Lannister et Tyrell, Cersei va pouvoir s'acheter les services de mercenaires venus de l'Est : la Compagnie dorée.



Dans la série, nul n'a jamais vu la Compagnie à l'œuvre. Divers personnages ne font qu’évoquer son existence et ses exploits. La Compagnie dorée est, en effet, une armée de 20.000 mercenaires installée sur Essos, le continent sur lequel les téléspectateurs avaient suivi les aventures de la jeune Daenerys Targaryen. Dans la grande bande-annonce de l'ultime saison de la série, on découvre pour la première fois en image cette force armée. Il s'agit des rangées de soldats aux armures étincelantes sur les bateaux de la flotte d'Euron Greyjoy.

Des hommes de parole

Au premier coup d’œil, on aurait pu penser à Jaime Lannister avec ses cheveux longs et son armure dorée de Lord Commandant de la Garde Royale du Trône de fer. Mais l'homme que l'on voit de dos dans ce trailer, sur le navire de l'oncle Greyjoy est plus probablement Harry Strickland, le capitaine-général de la Compagnie dorée. Cependant, les livres décrivent ce dirigeant comme un homme d'un certain âge avec des cheveux gris et l'homme de dos sur les images semble plus jeune avec une belle chevelure dorée. Est-ce un nouveau capitaine-général ou le personnage a-t-il été modifié pour les nécessités de la série ? Il faudra attendre les épisodes pour le savoir.

De cette Compagnie dorée, les téléspectateurs ne savent pas grand chose. Nous savons simplement que Jorah Mormont, le preux chevalier de Daenerys, est un ancien membre de la Compagnie. Le prestige de cette dernière laisse entendre, lorsque Jorah se présente, qu'il est un guerrier hors pair. Nous savons une autre chose à leur sujet : ils respectent toujours leurs contrats.



Contrairement à Bronn, l'ami des frères Lannister toujours prêt à changer d'employeur en fonction de la taille de sa bourse, la Compagnie respecte ses engagements. "Notre parole est d'or" est leur devise. Une telle droiture fait qu'on les convoite et qu'ils sont hors de prix... Et s'ils respectent leurs contrats, leurs clients doivent aussi respecter leur parole au risque de voir leurs mercenaires se retourner contre eux.

Des anciens prétendants au Trône de Fer

À deux reprises, des prétendants au Trône de fer ont imaginé recourir à leurs services : Stannis Baratheon et Daenerys Targaryen. Ils ont finalement préféré d'autres stratégies en craignant à chaque fois le manque de loyauté de la Compagnie. Au début de la saga, du moins dans les livres, nous apprenons que la Compagnie dorée a rompu, pour une raison inconnue, son contrat avec la cité de Myr...



Les romans de G.R.R. Martin donnent plus de détails sur les origines de la Compagnie dorée. Il ne s'agit pas d'une troupe originaire d'Essos mais bien une fraternité de combattants venus de Westeros. Elle a été fondée par un des fils bâtard légitimé du roi Aegon IV Targaryen : Aegor "Bittersteel" Rivers. Largement composé d'exilés du continent, ils ont tenté à plusieurs reprise de renverser la ligne Targaryen officielle mais chacune de leurs rebellions a été contrecarrée par le pouvoir de Port-Réal.



Aujourd’hui, la Compagnie dorée ne poursuit plus ce destin politique, depuis l'extinction de la lignée Blackfyre, mais ces fils d'exilés espèrent sans doute toujours retrouver leurs terres. Il est peu probable que la série s'aventure, avec les 6 épisodes qui restent à diffuser, dans la psychologie de la Compagnie et leurs éventuels sentiments de haine ou de loyauté envers les héritiers des Targaryen, Daenerys... et Jon Snow.