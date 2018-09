Tyrion Lannister devant la chambre de Daenerys et Jon Snow à la fin de la saison 7 de "GoT"

publié le 07/09/2018 à 15:52

La saison 8 de Game of Thrones est encore loin. Cela n'empêche pas le casting de la série de révéler certains secrets de la saison précédente. Un an après la diffusion de l'épisode 7, Peter Dinklage explique enfin l'insolite réaction de son personnage sur le bateau de Daenerys.



Souvenez-nous, dans cet épisode 7, Tyrion lance un regard attristé en direction de la chambre de Daenerys, ou vient d'entrer Jon Snow. Une réaction étrange, car dans l'épisode précédent, il lui avait conseillé de trouver un héritier pour assurer la pérennité du monde qu'elle souhaite créer. Jalousie ou mauvais pressentiment ? "C'est compliqué", démarre Peter Dinklage dans son entretien pour EW, avant de poursuivre : "De toutes évidences, il a des sentiments pour Daenerys, il l'aime ou il pense l'aimer".

"Elle [Daenerys] est impressionnante. Et il s'interroge sur le fait qu'il n'a pas eu de chances en amour [sa maîtresse Shae l'a trompé avec son père. Il les assassine dans la saison 6]. Il y aussi de la jalousie", confie l'acteur. Tyrion a aussi peur de perdre ses deux amis, si la passion tournait court : "Jon et Daenerys sont en quelque sorte les deux personnes avec qui il a le plus de choses en commun. Ils sont tous marginaux dans leur propre famille et ont refusé de prendre le même chemin que leurs clans, espérons pour le mieux", continue Peter Dinklage.

Vers la formation d'un triangle amoureux ?

Le rôle de Tyrion ne sera donc certainement pas facile dans la saison 8. Tiraillé entre ses sentiments pour Daenerys et son affection pour Jon Snow, il devra garder la tête froide et conseiller au mieux sa Reine, qui marche vers le Nord. Cette ultime saison étant la plus courte de l'histoire de la série, il y a peu de chances pour que les showrunners aient développé un triangle amoureux entre Tyrion, Daenerys et Jon Snow. La Mère des Dragons n'a d'ailleurs jamais montré un sentiment amoureux envers Tyrion.



Pour autant, les fans et Tyrion savent bien que les histoires d'amour finissent mal au royaume de Westeros. "Il [Tyrion] se demande si le rapprochement amoureux entre Daenerys et Jon Snow est une décision intelligente, car, la passion et la politique ne font pas bon ménage. Il sait que la combinaison des deux peut être très dangereuse", conclut l'acteur. Tyrion n'a pas fini de s'inquiéter pour Jon et Daenerys : attendons de découvrir leurs réactions lorsqu'ils apprendront qu'ils sont en réalité de la même famille.