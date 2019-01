publié le 23/01/2019 à 17:02

Seulement quelques petits mois à attendre jusqu'à la grande première de la saison 8, le 14 avril 2019, et certains n'arrivent pas à tenir leur langue... C'est le cas de Sophie Turner, alias Sansa Stark dans la série événement Game of Thrones.



"Je suis très mauvaise pour garder les secrets", a-t-elle confié au magazine américain W. L'actrice britannique, qui n'en est pas à sa première "boulette", connaît donc la fin de l'une des séries les plus attendues de 2019 et malheureusement, elle ne semble pas être muette comme une tombe.

"Je ne pense pas que les gens me confieront des choses dorénavant parce qu'ils savent que je ne peux pas les garder, explique Sophie Turner. J'ai déjà raconté la fin de Game of Thrones à quelques personnes."

Dans le teaser dévoilé il y a quelques jours, Arya, Jon et Sansa se retrouvaient nez à nez avec leur tombeaux respectifs. Une tension palpable qui laisse présager une morts certaines pour les héritiers Stark. Sophie Turner a assuré aux fans que ce teaser n'avait "rien à voir avec le reste de la série".



La comédienne a précisé dans son interview qu'elle n'avait raconté la fin qu'à des amis proches : "Ce sont des personnes qui, j'en suis sûre, garderont le secret". Un conseil : si l'actrice vient vous parlez, fuyez.

> Game of Thrones | Season 8 | Official Tease: Crypts of Winterfell (HBO)