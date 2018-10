publié le 02/10/2018 à 15:43

Alors que la saison 8 de Game of Thrones se fait attendre, Joe Bauer, le superviseur des effets spéciaux vient de révéler un rebondissement de taille (ou plutôt de poils) dans un entretien pour le Huffington Post américain. Attention, la suite contient des spoilers.



Jon Snow retrouvera bientôt Ghost, son fidèle compagnon. Le loup-garou à la fourrure immaculée, disparu dans la saison 7 peu après la résurrection de son maître, est bien au casting de la saison 8 comme l'a expliqué Joe Bauer. "Oh, vous allez le [Ghost] revoir. Il a de nombreuses scènes dans la saison 8". Une excellente nouvelle pour les fans de la famille Stark, dont les enfants avaient reçu chacun un louveteau dans la saison 1.



Puissants et fidèles, ils ont souvent sauvé leurs maîtres en se sacrifiant. Summer, le loup de Bran, a été tué par les marcheurs blancs dans la cave de la Corneille à Trois yeux dans la saison 6. Shaggydog, celui de Rickon, a été décapité avant que son jeune maître ne meure de la main de Ramsay Bolton. Même destin tragique pour les loups de Robb et Sansa. Il ne reste donc plus que deux grands loups : Ghost et Nymeria, la louve d'Arya [qui réapparaît à l'état sauvage dans la saison 7].