"Game of Thrones", saison 8 : que veut le Roi de la nuit ? L'acteur répond

Il n'a pas encore prononcé un seul mot en sept saisons et pourtant il est l'un des personnages centraux de la série la plus populaire de ces dernières décennies : Game of Thrones. Vladimir Furdik incarne le terrible Roi de la nuit, un homme transformé il y a bien longtemps par les Enfants de la forêt en créature immortelle.



Cet humain, dont l'ascendance et l'éventuelle descendance demeure un mystère, mène l'armée des morts-vivants vers le Sud et vers nos héros. Le Mur protégeait auparavant les morts des vivants. Mais grâce au dragon transformé en zombie dans la saison 7, le Roi de la nuit a pu détruire l'impressionnante muraille surnaturelle pour mener ses troupes vers le Sud et semer la désolation.

Le magazine américain Entertainement Weekly s'est intéressé à ce personnage et a interviewé l'acteur qui se cache derrière le maquillage de cet homme bleuté.

L'ambition du Roi de la nuit

Vladimir Furdik est plutôt un cascadeur et une doublure. On le voit tomber au combat, sauter dans la mer, tomber de cheval... Son rôle le plus marquant pour l'heure - outre celui de Roi de la nuit depuis la 6ème saison - était un autre Marcheur blanc. Ce lieutenant du Roi mort-vivant affronte en duel Jon Snow dans la saison 5 avant de perdre. C'est peut-être cette prestation qui a fait que les showrunners ont décidé de lui confier le rôle sur le long terme.



Mais qui est le Roi de la nuit ? Quels sont les indices, les consignes des réalisateurs ? "Chaque réalisateur a une vision différente. Dan et David (les showrunners) veulent faire de lui un homme froid, d'autres veulent montrer un peu d'humanité en lui. Une chose est sûr, il ne cligne pas des yeux. Ils me demandent de ne pas cligner des yeux, et ce n'est pas facile".

Mais alors quelles sont les motivations de l'ennemi principal de la saga de G.R.R. Martin ? "Quelqu'un a fait de lui le Roi de la nuit. Personne ne sait qui il était avant ça - un soldat ou un membre de la noblesse, raconte l'acteur. Il n'a jamais voulu devenir le Roi de la nuit. Je pense qu'il veut se venger. Dans cette série, tout le monde est bon et mauvais. Le Roi de la nuit en a un seul : le mauvais.



Jusque-là, on se doutait que le Roi de la nuit avait un esprit vengeur qui le guidait, mais Vladimir Furdik donne un peu plus de détails sur l'objectif de son personnage. "Les gens vont découvrir qu'il a une cible qu'il veut éliminer, et vous allez découvrir de qui il s'agit. Il y a un moment dans l'épisode Hardhome [où Jon Snow détruit le Marcheur blanc avant de fuir en bateau, ndlr] où Jon regarde le Roi de la nuit qui lève ses bras pour ressusciter les morts, il y aura une scène similaire encore plus forte même, entre Jon et le Roi de la nuit". Voilà de quoi amplifier l'impatience des fans...

