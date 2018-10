publié le 09/10/2018 à 15:13

L'ultime saison de Game of Thrones est loin de commencer, mais Dinklage se réjouit déjà du final consacré à Tyrion Lannister. Interviewé par le média américain Entertainment Toonight, l'acteur, qu'on a découvert au cinéma dans Avengers : Infintity War, a en effet évoqué le rôle de Tyrion dans la saison 8.



Et si Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), a confié qu'elle ne se remet pas de la scène finale de la Mother of Dragons, Peter Dinklage explique que "Cela se termine d'une très belle façon pour mon personnage, que ce soit tragique ou non". Les fans de Game of Thrones, conscients que la Mort sera sûrement la Reine de cette saison 8, retiennent leurs souffles en attendant d'en savoir plus sur le destin du héros.

Quel que soit le final que nous réservent les showrunners Dan Weiss et David Benioff, Peter Dinklage tient à rassurer le public : "Il n'y a pas de meilleurs auteurs de télévision que Dan Weiss et David Benioff. Ils ont terminé brillamment cette série, mieux que ce que j'aurais pu imaginer et ce à quoi vous pensez", conclut-il à ET.