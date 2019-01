"Game of Thrones" saison 8 : la date du premier épisode (enfin) dévoilée

publié le 14/01/2019 à 07:26

L'hiver vient. Si les fans de Game of Thrones savaient que la série serait de retour en avril, ils ignoraient encore la date de diffusion du premier épisode. HBO l'a finalement annoncé : ce sera pour le 14 avril. Et pour faire patienter les amateurs, une nouveau teaser a été dévoilé.



La vidéo est une version plus longue de la simple image qui avait été dévoilée dans une vidéo promotionnelle début janvier. On peut voir la rencontre entre Jon Snow et ses deux sœurs, Arya et Sansa Stark.

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) January 14, 2019

