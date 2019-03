publié le 20/03/2019 à 13:30

La saison 8 de Game of Thrones envahira très bientôt les petits écrans du monde entier. Alors que les showrunners David Benioff et D.B. Weiss n'ont toujours rien révélé du synopsis officiel, le casting donne quelques détails sur le final de leurs personnages. À l'instar de Kit Harington (Jon Snow), actuellement à l'affiche de Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan.



Dans un entretien pour le magazine américain Variety, Kit Harington, a en effet confié : "Quelle que soit la fin de Jon Snow, je suis satisfait". L'acteur poursuit en précisant qu'il a même "pleuré à la lecture du scénario" de cette ultime saison, qui devrait briser le cœur de millions de fans dans le monde.

Et s'il n'a pas donné plus de détails sur la dernière apparition de Jon Snow, l'acteur a expliqué que le dernier jour du tournage de Game of Thrones : "J'ai enlevé mon costume et c'était comme si ma peau était en train de se décoller. J'étais très ému. J'avais l'impression de me débarrasser de quelque chose d'important". Rendez-vous dans quelques semaines, pour 6 épisodes qui devraient entrer dans l'histoire de la télévision.