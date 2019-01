Game of Thrones | Season 8 | Official Tease: Crypts of Winterfell (HBO)

publié le 14/01/2019 à 15:39

Vous vouliez une bonne raison de vous lever ce matin ? HBO a dévoilé un nouveau teaser de la saison 8 de Game of Thrones et sa date de diffusion. Jon Snow, Sansa et Arya Stark sont réunis dans la crypte familiale de Winterfell. C'est la première fois que les trois héritiers se retrouvent ensemble à l'écran depuis la saison 1.



Mais, Bran Stark manque à l'appel... Une absence très vite repérée par les internautes sur Twitter. Certains pensent, à tort, que la plume qui apparaît dans le teaser est la plume de la Corneille à trois yeux. Elle symboliserait la présence de Bran, le dernier membre de la famille Stark. Pourquoi est-il absent de ce nouveau teaser ?

On pourrait d'abord imaginer que cette scène dans la crypte familiale est une nouvelle vision de Bran. Grâce aux pouvoirs de la Corneille à Trois yeux, le jeune homme peut voir "ce qui a été". Sa présence n'est donc pas physiquement visible, mais plus métaphysique. Rien n'augure donc les futures morts de Jon Snow, Sansa et Arya.

Bran Stark est "mort"

Dans la saison 7, les fans ont assisté à la transformation spectaculaire de Bran, devenu un jeune homme sans émotions. Face à Meera, qui lui reproche son manque d'empathie et de remerciements après l'avoir protégé pendant de nombreux épisodes face aux Marcheurs Blancs, il répond : "Je ne suis pas Bran, lui explique-t-il. Je ne le suis plus. Je me rappelle ce que Brandon Stark a vécu... Mais maintenant je me rappelle tant d'autres choses." "Tu es mort dans cette caverne", lâche alors la jeune femme [épisode 4, saison 7].



Si on se base sur ces répliques Bran Stark a en effet disparu pour devenir la Corneille à Trois yeux. Elle aurait pris le contrôle du jeune homme en tuant son identité, il n'est plus un héritier des Stark, ce qui expliquerait son absence dans la crypte familiale du teaser. Isaac Hempstead-Wright a d'ailleurs confirmé à RTL Super, la théorie de la mort de Bran : "Je pense que Bran est un personnage très complexe. Surtout maintenant. Il a tellement changé depuis ses débuts. C'est un personnage complètement différent maintenant, quand on le compare à ce qu'il était dans la saison 6. Il n'est plus vraiment Bran. Il est la Corneille à Trois yeux."