publié le 28/08/2017 à 07:16

La saison 7 de Game of Thrones, plus courte de 3 épisodes par rapport aux précédentes, vient de s'achever. Mais HBO n'allait pas manquer de compenser cette apparente brièveté en offrant un "season finale" particulièrement long. The Dragon and the Wolf (Le Dragon et le Loup) est l'épisode le plus long de la série d'héroic-fantasy, c'est même l'épisode le plus long d'une série dramatique de la chaîne américaine tout court.





Durant un peu moins d'une heure et demie, la saison 7 s'est terminée. Elle s'est refermée en suivant la recette habituelle de la série, une recette qui fait son succès à chaque saison : des surprises, de l'action, une tension à couper au couteau et des scènes qui feront se lamenter les fans de l'adaptation des romans jusqu'à la saison prochaine en 2018 (voire 2019).

Nous allons décortiquer chaque scène de cet épisode final, donc naturellement il est temps de vous prévenir que la suite de cet article contient des spoilers. Nous vous invitons à regarder l'épisode 7 si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise face à votre écran et à revenir ici pour vérifier que vous n'avez rien raté et discuter de cette fin dans les commentaires.

Un mort lâché sur les vivants

L'épisode débute sur Jaime et Bran observant le positionnement des armées de Daenerys Targaryen devant la capitale. Les négociations entre elle et la reine Cersei vont prendre place et la mère des Dragons entend bien faire une démonstration de sa puissance pour tenir Cersei en respect.



Cersei a aussi sa botte secrète si jamais les choses venaient à mal tourner. Elle ordonne, avant de se rendre aux pourparlers, à la Montagne de tuer Daenerys, Tyrion et Jon en priorité si jamais ils tentaient quelque chose.



Avant les négociations, les téléspectateurs dégusteront une succession de retrouvailles amères et néanmoins savoureuses. Brienne retrouve le Limier qu'elle a vaincu en duel pour protéger Arya. Elle découvre qu'il est toujours en vie et lui apprend qu'Arya est saine et sauve à Winterfell. Même si ces trois se sont affrontés par le passé, ils appartiennent désormais au même camp. On peut imaginer qu'ils apprécient d'avoir de bonnes nouvelles des uns et des autres malgré leurs relations difficiles.

Le Limier retenant le mort-vivant Crédit : HBO

Podrick et Bron ont aussi droit à quelques mots pleins d'humour échangés avec Tyrion. Les hommes s'apprécient et un peu d'humour ne fait jamais de mal. Dans le registre des retrouvailles beaucoup moins sympathiques, nous avons le duel entre le Limier et la Montagne. Les frères Clegane se détestent toujours autant et le Limier promet à son frère la mort. L'heure est cependant à la diplomatie et il faudra attendre la saison 8 pour voir (enfin) ce combat.



Les Greyjoy, oncle et neveu, ont aussi droit à une réunion de famille. Euron demande à Theon de se soumettre pour sauver la vie de sa sœur Yara. Le petit jeu cruel sera stoppé par Cersei afin de reprendre le dialogue avec Daenerys qui - naturellement - fait une entrée théâtrale à dos de dragon.

Le mort-vivant lâché sur la tribune royale Crédit : HBO

Cersei refuse la trêve demandée par Daenerys le temps de tuer le Roi de la Nuit et dit ne pas croire aux fables concernant les morts-vivants. C'est là que le butin de l'épisode 6, l'un de ces zombies capturé, devient crucial. Ouvrant le coffre où il est enfermé, le Limier lâche la créature enchaînée qui se précipite vers Cersei. Après une bonne frayeur, Jon démontre les deux armes capables de les tuer pour de bon : le feu et le verredragon (il oublie de mentionner l'acier valyrien).

La neutralité impossible

Cersei ne laisse rien paraître, Jaime semble très inquiet devant les chiffres annoncés et Euron explique vouloir se cacher sur ses îles puisque les morts ne peuvent pas nager. Mais étrangement, Cersei ne le retient pas...



Cersei reconnait que les morts sont un péril et demande, contre son aide, à ce que le Roi du Nord, Jon, ne combatte pas, même après l'éventuelle défaite des troupes du Roi de la Nuit. Jon Snow refuse de rester neutre et rappelle le serment prêté à Daenerys. Devant ce blocage, Cersei quitte les négociations.



Daenerys, Tyrion et les autres tentent de convaincre Jon de changer d'avis quitte à mentir à Cersei. Brienne demande alors à Jaime de parler à Cersei pour qu'elle revienne discuter. Sans grand résultat. C'est alors que Tyrion se rend en privé dans les appartements de sa sœur pour tenter de la convaincre. Après un échange d'amabilités particulièrement acides, la Main de Daenerys met sa vie en jeu mais Cersei se refuse à l’exécuter.

Jaime et Tyron Crédit : HBO

On ne sait si c'est parce qu'elle reconnait que Tyrion avait ses raisons pour tuer leur père et qu'il aimait son neveu et sa nièce ou bien si c'est pour éviter que Daenerys se venge et remporte immédiatement la partie puisque son armée et ses dragons sont plus forts que son armée. L'entrevue se termine sur Tyrion déduisant que Cersei est enceinte. Elle ne démentira pas et retrouvera la voie des négociations. La reine de Westeros acceptera sans condition d'aider les troupes de Daenerys et de Jon à combattre les Marcheurs blancs. Un revirement quelque peu rapide et facile...

La stérilité de Daenerys

Pendant ce dialogue difficile, Daenerys explique à Jon l'histoire de Fossedragon, la ruine dans laquelle prend lieu les négociations. Ce qui ressemble à une arène décrépie était le lieu où les anciens rois Targaryen enfermaient leurs dragons, là où ils sont devenus faibles, un bâtiment pour se souvenir de la chute des Targaryen.



Jon et Daenerys échange sur la question de la supposée stérilité de la mère des Dragons. Elle explique que la sorcière Mirri Maz Duur (celle responsable de la mort de son bébé avec Kal Drogo pour amener ce dernier à la vie dans un piteux état dans la saison 1) l'avait prophétisé. Jon lui fait remarquer que les paroles de cette vieille femme n'étaient peut être pas dignes de confiance. Là était peut-être le seul pouvoir de la sorcière en la matière : celui de la persuasion. Il n'y a rien de plus terrible que les prophéties auto-réalisatrices.

Sauver Yara Greyjoy

Theon se battant sur la plage Crédit : HBO

Jon et Daenerys choisissent de partir ensemble pour le Nord afin d'asseoir leur alliance et d'éviter que quelques seigneurs nordiens ne veuillent en finir avec les Targaryen définitivement (ils se sont rebellés contre le Roi fou il n'y a pas si longtemps lors de la rébellion de Robert Baratheon). Avant de partir, Jon s'entretient avec Theon qui lui explique la confusion qui a guidé ses choix de vie. Il ne se sentait ni Greyjoy, ni Stark. Jon lui fait alors comprendre qu'il était et sera toujours les deux. On imagine que lorsque Jon apprendra sa véritable ascendance, Targaryen et Stark, il sera lui aussi fort confus... mais peut être se souviendra-t-il de ses propres paroles pleines de sagesse.



Theon reprend courage et se décide à sauver Yara des griffes de son oncles. Il se bat avec l'un de ses capitaines pour que ses hommes le suive. Les deux hommes se battent dans le sable et Theon triomphe grâce à son émasculation (oui vous avez bien lu). On vous laisse découvrir la scène. Après sa victoire, ensanglanté, Theon prend le large avec une poignée d'hommes. On espère qu'il trouvera Yara comme elle avait su le trouver quelques saisons auparavant... et qu'elle le suivra, elle.

Sansa convoque Arya

Voici sans doute la scène la plus savoureuse de l'épisode, de la saison voire de la série toute entière. Après une énième manipulation, Petyr Baelish convainc Sansa que sa sœur Arya est sa pire ennemie et qu'elle souhaite la tuer pour devenir la dame de Winterfell. Inquiète, Sansa convoque sa sœur dans le hall de Winterfell où elle est accueillie par des hommes en arme.



Elle débute alors un procès expéditif pour trahison et meurtre... avant de tourner son regard vers Baelish au prononcé des accusations. En réalité, Sansa ne croit plus les mensonges de Baelish depuis bien longtemps et elle n'a jamais remis en question la loyauté d'Arya.

Petyr Baelish face à Sansa Crédit : HBO

Devant les chevaliers du Val et les soldats du Nord, Sansa rappelle les crimes de Littlefinger avec les détails vus par Bran : le meurtre de Lysa Arryn, de Jon Arryn, la trahison qui a mené à l’exécution de Ned Stark. Après de vaines explications et après avoir exigé de retourner en sécurité dans le Val, Sansa demande à Arya de tuer Baelish. Elle s'exécutera dans la seconde, en usant bien entendu son poignard d'acier valyrien. En-fin !



Les deux sœurs auront une tendre discussion après cela. Tout est bien qui finit bien.

Le mensonge de Cersei

De son côté, Jaime prépare avec ses lieutenants l'expédition des troupes de la capitale vers le Nord pour honorer la promesse faite lors des négociations. Cersei l’interrompt alors et lui explique qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'aider Daenerys et Jon. Euron Greyjoy a été envoyé en réalité pour récupérer la Compagnie Dorée à Essos. Des mercenaires talentueux payés avec l'or de Hautjardin et un prêt de la Banque de Fer. Forte de cette armée, elle espère en finir avec Daenerys.



Outré par cet énième mensonge et convaincu que les morts sont le véritable ennemi, Jaime décide de partir. Cersei le menace de mort mais ne va pas jusqu'à donner l'ordre à la Montagne de tuer son frère et amant. Jaime quitte alors la capitale alors que les premiers flocons de neige virevoltent au dessus de Port-Réal... L'Hiver est là et il avance vite.

Dans la cabine de Daenerys

Sam de retour à Winterfell Crédit : HBO

Une scène clef révèle enfin l'ascendance de Jon Snow. Samwell Tarly, arrivé à Winterfelle, vient parler à Bran. Les deux évoquent les parents naturels de Jon. Bran pense qu'il est Jon Sand (nom donné aux bâtards du Sud) mais Sam lui raconte savoir pour la répudiation de la première femme de Rhaegard, Elia Martell et son remariage en secret avec Lyanna Stark. Bran plonge dans une vision pour confirmer l'information et il assiste au mariage. C'est la première fois que l'on donne à voir le frère aîné de Daenerys : Rhaegar Targaryen.





Alors que l'on apprend ce lien familial et le nom de Jon, Aegon Targaryen, ce dernier et Daenerys sont ensemble dans la cabine royale du bateau. Et ce qui devait arriver arriva : ils couchent ensemble. Ce n'est pas la première fois que Game of Thrones nous donne à voir un inceste (puisque Daenerys est la tante de Jon), mais celui-ci est involontaire. Ça fera passer peut-être la pilule aux téléspectateurs les plus troublés. De plus, l'inceste est une pratique ancienne dans la famille aux cheveux argentés. Vu la discussion au sujet de sa stérilité un peu plus tôt, il y a fort à parier que Daenerys va se retrouver enceinte de Jon dans la saison 8.



Reste à observer leurs visages médusés lorsqu'ils apprendront leurs liens une fois à Winterfell. Préparons le popcorn.

Flamme bleue

À Fort-levant, l'armée des morts est là. Il n'y avait que peu de suspense sur comment la saison 7 allait se terminer. Le Roi de la Nuit chevauche désormais un dragon zombie. Il a des yeux bleus et des ailes percées qui fonctionnent toujours. Il faut croire que les dragons peuvent s'affranchir des règles les plus élémentaires de la physique.



Fort de son dragon qui crache désormais des flammes bleues, le Roi de la Nuit détruit une partie du Mur. Tormund et Béric assistent à la scène impuissants. Une fois la brèche créée, l'armée des Morts avance, une fois de plus, très tranquillement vers le Sud. Première étape : Winterfell. La saison 8 promet des batailles plus épiques les unes que les autres !