publié le 22/03/2019 à 15:05

Mais qui montera sur le Trône de Fer à la fin de la saison 8 ? La question enflamme plus que jamais l'imagination des fans de Game of Thrones, avant le retour de la série. À partir du 15 avril 2019 sur France sur OCS, l'ultime saison dévoilera ses six épisodes.



En attendant l'épisode 1, le compte Instagram officiel de Game of Thrones commence à intensifier la promotion. Après une première bande-annonce intense, des photos, le compte de GoT vient de publier un poster animé. On remarque d'abord les épées du Trône de Fer avant de réaliser qu'elles sont mélangées aux écailles de la peau de Drogon, le dragon de Daenerys.

Ce poster pourrait être un indice sur la victoire de la Mère des Dragons dans la saison 8. Il faut dire que Daenerys a désormais une immense armée avec les Immaculés, les soldats du Nord, du Val d'Arryn et des "sauvageons". Sans oublier ces deux dragons Drogon et Rhaegal. Mais, les showrunners David Benioff et D.B. Weiss peuvent nous réserver des surprises pour cette dernière saison...