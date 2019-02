HBO '19: It All Starts Here | Coming Soon

publié le 26/02/2019 à 11:48

HBO commence à monter en puissance sur la promotion de Game of Thrones. La saison 8, qui clôturera la série la plus populaire de sa génération, est attendue de pied ferme par les fans dès le 15 avril 2019.



La chaîne américaine a ainsi diffusé un teaser, dévoilant trois nouvelles images de la saison 8 de Game of Thrones. On voit d'abord des corbeaux voler au-dessus du Mur, détruit en partie par le dragon de glace du Roi de la Nuit dans la saison précédente. Les corbeaux sont souvent associés à Bran, qui est devenu la Corneille à Trois Yeux, mais aussi aux Marcheurs Blancs. Pas de doute, leur invasion du royaume de Westeros se poursuit !

Les deux autres images, les plus parlantes, concernent nos héros et héroïnes de Winterfell. On voit les Immaculés, les soldats de Daenerys, marcher en rangs serrés. Ils doivent se diriger vers l'armée des zombies de glace.

Arya est bien arrivée à Winterfell

La dernière image est la plus forte : Arya découvre un dragon de Daenerys, qui vole au-dessus de l'armée des Immaculés. La jeune femme est fascinée et les fans ont hâte d'en voir plus ! À noter que cette image prouve qu'Arya est bien arrivée à Winterfell et qu'elle a retrouvé Jon Snow, Sansa et Bran. Il faudra s'attendre à une scène de retrouvailles forte en émotions entre Arya et Jon Snow, qui ont toujours été les plus proches dans la fratrie Stark.