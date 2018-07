publié le 26/07/2017 à 12:31

Les fans attendent beaucoup de cette avant-dernière saison de Game of Thrones. Des batailles épiques, des alliances et des trahisons, mais surtout des réunions. À cet égard, la saison démarre en fanfare et se distingue des précédentes. Il est en effet rare que Game of Thrones réunisse autant de personnages principaux autour d'une même table.



L'une des retrouvailles que les fidèles de la série attendent avec impatience, c'est celle entre Jorah Mormont et Daenerys Targaryen. La Mère des Dragons a congédié le chevalier au cours de la sixième saison, lorsqu'elle se rend compte qu'il est atteint d'un mal incurable : après avoir touché un homme de pierre dans la saison 5, sa peau est désormais couverte de grisécaille. Khaleesi le renvoie afin qu'il puisse trouver un remède et revenir à ses côtés une fois guéri. Attention, cet article contient des spoilers.

Une déclaration d'amour

On retrouve ainsi Jorah Mormont à la Citadelle, où il s'est rendu afin de trouver un remède auprès des archi-mestres de Villevieille. Ces derniers pensent cependant que son cas est désespéré. Le chevalier de l'Île-aux-Ours se retrouve alors à écrire d'émouvants adieux à sa Reine.

Il était impossible au premier coup d’œil de connaître le contenu de ce courrier. Mais HBO l'a mis à disposition des curieux sur son site Making Game of Thrones : "Khaleesi, Je me suis rendu à la citadelle dans l'espoir que les "maesters" (érudits) puissent me soigner, comme vous me l'avez ordonné. Malgré leur savoir-faire, il n'existe pas d'autre remède que la mort. J'ai vécu une vie plus longue que je ne le méritais et j'aurais aimé pouvoir vivre afin de voir le monde que vous allez bâtir, en étant à vos côtés. Je vous aime depuis le moment où je vous ai rencontré."

La lettre de Jorah Mormont à Daenerys Crédit : HBO

Dans cette déclaration émouvante, le chevalier austère se met à nu et dévoile enfin ses sentiments à Daenerys. Mais ce courrier pourrait ne jamais être envoyé, Samwell Tarly étant déterminé à sauver Jorah, quoi qu'il en coûte. Si son remède radical fonctionne, on pourra peut-être assister à la réunion entre Khaleesi et le chevalier de l'Île-aux-Ours dans les prochains épisodes.