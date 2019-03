publié le 17/03/2019 à 08:34

Dans un mois, la grande patience des fans de Game of Thrones va enfin être récompensée. La saison 8 de la série d'heroic-fantasy imaginée par l’auteur américain George R. R. Martin va enfin faire connaître sa conclusion au public.



La bande-annonce énigmatique a déjà donné le ton de cette ultime saison : les fans de la série savent déjà que les 6 épisodes de la saison 8 seront intenses. Pour découvrir le premier, il faudra être prêt (très tôt le matin) le lundi 15 avril 2019. L'ultime saison de Game of Thrones sera diffusée en France sur OCS en simultané avec les États-Unis dès 3 heures du matin. Comme le veut la tradition, les autres épisodes seront diffusés à la même heure, chaque lundi, semaine après semaine.

HBO devra lutter plus que jamais contre les spoilers et les risques de piratage. Les épisodes resteront secrets pour tous, y compris la presse, jusqu'au moment de la diffusion officielle. Mais les années précédentes, des documents techniques et morceaux de script ont été volés par quelques petits curieux.

De très longs épisodes

Si l'on connaissait déjà la durée des deux premiers épisodes, celle des quatre suivants et derniers a été dévoilée par la chaîne HBO. Comme prévu, la fin de Game of Thrones sera très longue. Alors que les deux premiers épisodes devraient s'étendre sur 54 à 58 minutes, à l'image des saisons précédentes, les derniers seront de véritables longs-métrages.



Le quatrième est annoncé avec une durée de 60 minutes et les suivants seront respectivement de 1 heure 18 pour le cinquième, et de 1 heure 20 pour les deux derniers. Les titres de ces épisodes n'ont pas encore été dévoilés au public. Entre la durée des épisodes et le budget impressionnant déboursé pour l'épique bataille de Winterfell, la chaîne américaine HBO ne lésine pas sur les moyens pour ce grand final.

Que va raconter cette dernière saison ?

