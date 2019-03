publié le 08/03/2019 à 14:25

On aurait pu croire qu'il était parmi les rares personnes sur cette Terre à connaître la fin de Game of Thrones. Et pourtant... George R. R. Martin a beau être l'écrivain derrière la saga du Trône de Fer, il ne sait pas exactement ce qu'il va se passer dans la huitième et dernière saison de la série diffusée sur HBO (et OCS en France).



"Je n'ai pas lu les scripts de la dernière saison et je n'ai pas pu me rendre sur le tournage parce que j'étais trop occupé par Les Vents de l'Hiver [son prochain tome], expliquait l'auteur au magazine Entertainment Weekly. Je sais certaines choses. Mais il y a beaucoup d'arcs secondaires qui concernent d'autres personnages qui m'échappent. Et, bien sûr, la série m'a dépassé il y a de ça plusieurs années maintenant. Forcément, cela crée des divergences."

Pour beaucoup de spectateurs, la fin approche mais pour les lecteurs et l'écrivain, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. "C'est la fin pour beaucoup de gens, mais ce n'est pas la fin pour moi. Je suis encore profondément dans l'histoire. J'ai intérêt à vivre encore longtemps parce que j'ai encore beaucoup de travail !", plaisantait G. R. R. Martin.

Naturellement, les créateurs de la série et l'auteur se sont certainement mis d'accord sur la conclusion de la série. Mais puisque ce dernier est toujours en train d'écrire les romans et que l'histoire peut parfois varier en fonction de l'inspiration du moment, les livres pourraient être très différents de cette saison 8.