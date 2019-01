Cersei Lannister dans "Game of Thrones"

publié le 24/01/2019 à 12:00

2019 est l'année de la dernière saison de Game of Thrones. Mais pour finir en beauté, la série offre 6 épisodes "XXL". En effet, comme l'a annoncé OCS (qui diffuse la série en France), le 22 janvier 2019 lors du Showeb Séries : "Les deux premiers épisodes vont durer 60 minutes, et les quatre derniers 80 minutes".



Une information rapportée par le site Premiere, qui précise tout de même qu'il faudra attendre l'annonce officielle de la chaîne américaine HBO pour connaître la durée exacte de chaque épisode de la saison 8. Il y a quelques semaines, Kit Harington (Jon Snow) avait déjà annoncé : "Nous savons que nous avons six épisodes mais nous ne sommes pas sûrs qu’ils durent 70 minutes ou même 90 minutes", rapportait le média américain Digital Spy.



Alors qu'une première vraie bande-annonce se fait toujours attendre, les fans de Game of Thrones savent déjà que les 6 épisodes de la saison 8 seront intenses. Rendez-vous le lundi 15 avril 2019.