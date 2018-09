publié le 08/09/2018 à 10:00

C'est incroyable tout ce qu'une newsletter d'un média peut révéler. Le 6 septembre 2018, celle du Hollywood Reporter, média américain très renseigné, a lâché un énorme spoiler sur la saison 8 de Game of Thrones, dans un contexte improbable. Bien évidemment, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin.



Alors que THR explique que Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) est en procès contre son ancien agent, qui lui réclame 2 millions de dollars, le média américain révèle par la même occasion que l'acteur n'a signé que pour 4 épisodes de la saison 8 (qui en compte 6). THR aurait-il dévoilé la première victime de la saison 8 ? Les fans peuvent craindre le pire pour cette dernière saison...

À moins que Jaime soit absent des deux premiers épisodes, parce que les showrunners auront décidé de ne pas filmer son voyage de Port-Réal à Winterfell. À la fin de la saison 7, Jaime décide en effet de quitter la capitale pour rejoindre le Nord et d'aider l'armée de Jon Snow et Daenerys. Le mystère autour de la saison 8 reste entier et les fans devront attendre encore (trop) longtemps avant d'en savoir plus.