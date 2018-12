publié le 12/12/2018 à 14:50

Les lecteurs et les lectrices de Game of Thrones sont au bord de la crise de nerfs. Sept ans qu'ils attendent la suite de la saga de George R.R. Martin : The Winds of Winter (tome 6) et A Dream of Spring (tome 7).



En 2017, l'auteur écrivait sur son blog [à propos du tome 6] : "Il n'est pas encore terminé, mais j'ai bien avancé. Mais pas autant que je l'espérais il y a un an, quand je pensais qu'il serait déjà paru à l'heure actuelle. Je pense qu'il sortira cette année. (Mais bon, je pensais la même chose l'année dernière)".

Un an plus tard, George R.R. Martin relance la machine, après avoir publié Fire and Blood, un ouvrage consacré aux Targaryen. "Je suis de retour dans ma forteresse de la solitude et de retour à Westeros. Elle n'arrivera ni demain, ni la semaine prochaine, mais vous obtiendrez bientôt la fin de A Song of Ice and Fire [Le Trône de Fer, en langue française]", écrit-il sur son blog.

D'autres séries pour patienter

Les fans sont désormais habitués à ce type de message de l'auteur, qui préfère désamorcer de futurs commentaires négatifs en poursuivant : "En attendant, vous avez la dernière saison de Game of Thrones, la nouvelle série qui ne s'appelle pas encore officiellement The Long Night et dont le casting est en cours, deux autres shows en cours de scénarisation... et quelques autres choses intéressantes dans les tuyaux...".



Un planning chargé, qui n'est pas encore prêt d'être visible. La saison 8 de Game of Thrones sera diffusée à partir d'avril 2019. Quant au spin-off, rejoint par Naomi Watts et Josh Whitehouse, il n'a pas encore de date officielle, mais The Hollywood Reporter parle d'une diffusion en "2020".



Il faudra donc encore s'armer de patience avant les sorties de The Winds of Winter (tome 6) et A Dream of Spring (tome 7), qui concluront la saga.