publié le 31/08/2017 à 13:07

Ce qui suit contient d'inévitables spoilers sur le dernier épisode de la saison 7 de Game of Thrones. Si vous souhaitez garder la surprise, nous vous invitons à regarder l'épisode avant de lire les lignes qui suivent.



The Dragon and The Wolf a offert aux fans l'une des scènes les plus attendues de la série. Jon Snow et Daenerys, qui se tournaient autour depuis leur première rencontre dans l'épisode 3 de la saison 7, sont enfin passés à la vitesse supérieure et finissent nus, dans un lit. La scène était aussi torride que dramatique : en fond, on entend les voix de Sam et Bran qui précisent que Jon est bien un Targaryen, confirmant que Daenerys est sa tante, et qu'il est l'héritier légitime au trône.

Cette scène a suscité beaucoup de remous. Le showrunner D.B. Weiss a d'ailleurs expliqué dans une featurette de HBO que cette scène de romance était construite pour expliquer les origines de Jon Snow : "Alors que nous observons ces deux personnes se rapprocher, nous entendons aussi l'information qui va inévitablement, si ce n'est les déchirer, au moins causer de réels problèmes dans leur relation".

En résulte une séquence aussi dramatique que romantique. "Cela complique tout, tant au niveau politique qu'au niveau personnel. Et cela enlève tout ce qui aurait pu être génial et presque parfait pour Jon et Dany", ajoute David Benioff, co-créateur de Game of Thrones.



Le réalisateur de l'épisode 7, Jeremy Podeswa, a répondu au média Indiewire : "L'important pour moi était de ne pas rendre cette scène lubrique, qu'il y a beaucoup de sous-entendus dans cette scène", a-t-il expliqué avant de continuer : "La vraie histoire dans l'histoire, c'est ce qui se passait dans leur regard. Il se comprennent même s'ils, même s'ils savent au fond d'eux qu'ils ne devraient pas faire ça, qu'ils ne peuvent pas faire ça. C'est en quelque sorte le destin qui les a réuni, et ils ne peuvent pas lutter contre." Il faudra cependant patienter au moins un an et demi pour découvrir si les deux amants vont se déchirer en apprenant la vérité.