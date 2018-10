publié le 17/10/2018 à 15:22

Chaque mot doit être pesé très sérieusement. Les acteurs, producteurs et réalisateurs des ultimes épisodes de la série Game of Thrones sont plus que familiers avec cette règle. Et pourtant des journalistes et fans, taquins et impatients, essayent toujours d'en savoir plus sur la huitième et dernière saison de la série culte.



L'un des personnages préférés des téléspectateurs est, de loin, Tyrion Lannister joué par le comédien américain Peter Dinklage. Il a résisté aux batailles, aux explosions de feu grégeois, à sa sœur sociopathe, à son père manipulateur, au feu des dragons et nous offre toujours les meilleurs dialogues de la série fantastique.

Mais toute bonne chose à une fin. Interrogé par le magazine américain Vulture, le comédien a voulu donner aux fans un aperçu de la fin pour son personnage... et peut-être préparer les esprits les plus sensibles au pire. L'auteur G.R.R. Martin, à qui l'on doit la saga littéraire du Trône de fer, a toujours évoqué une expression pour parler de la fin qu'il écrira : "une fin douce-amère". Peter Dinklage a repris ces termes.



À la question, "comment étaient vos adieux ?", le comédien répond : "Rien n'est tourné dans l'ordre chronologique des épisodes. Donc vous n'avez pas de scène incroyable en haut d'une montagne pour votre dernier jour. Mais mon dernier jour était étonnement doux-amer, d'une très jolie façon. Il y avait de nombreuses personnes que j'aime beaucoup sur le plateau. Et certains sont venus spécialement pour l'occasion".



Quelques paragraphes après, le journaliste de Vulture est revenu sur le sujet de la fin du personnage. "Je pense que c'était très, très... J'essaye de trouvé le mot juste, a répondu Peter Dinklage avant de lâcher un simple : "Je pense qu'on lui a donné une très bonne conclusion. Peu importe ce que c'est - la mort peut être une très belle porte de sortie".



L'acteur américain vient-il de révéler que Tyrion Lannister ne survivrait pas à la fin de la saga ? Le journaliste a préféré apporter une précision à son article en ajoutant en note de bas de page : "J'ai pris cette déclaration comme une possibilité parmi beaucoup d'autres pour la fin du personnage de Tyrion et non comme une mort certaine". Le secret sera bien gardé. La production a tourné différentes fins pour éviter les fuites.