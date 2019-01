Game of Thrones | Season 8 | Official Tease: Crypts of Winterfell (HBO)

publié le 14/01/2019 à 09:50

Enfin ! Après des épisodes de séparation, Jon Snow, Arya et Sansa Stark sont enfin réunis dans Game of Thrones. Les trois héritiers de Winterfell déambulent dans la crypte familiale, alors que résonnent, entre autres, les paroles de Lyanna, Catelyn et Ned Stark.



Les trois répliques qu'on entend sont liées à Jon Snow. On entend d'abord sa mère Lyanna, demander à Ned de protéger le jeune bébé, comme on l'a découvert dans la saison 7 lors d'un flashback de Bran Stark.

C'est ensuite au tour de Sansa d'avancer dans le caveau familial sur les paroles de sa mère Catelyn : "tous les malheurs qui ont frappé les miens... Tout ça parce que j'ai été incapable d'aimer un orphelin [Jon Snow]". Une réplique qu'elle a prononcée dans l'épisode 2 de la saison 3, face à Talisa Maegyr, la future fiancée de Robb Stark. On entend Ned Stark qui affirme au jeune Jon dans la première saison : "Tu es un Stark. Tu n'en portes pas le nom, mais tu as mon sang".

Une funeste prédiction pour les héritiers Stark ?

Arya, Jon et Sansa se retrouvent tous les trois face à leurs statues mortuaires. S'ils ne prononcent aucune parole, la tension est palpable, tout comme la surprise et l'horreur sur leurs visages. Leurs torches finissent par s'éteindre, lorsqu'une épaisse brume de glace entre dans le caveau familial. Point de doute, cet air glacé signifie que les Marcheurs Blancs vont arriver à Winterfell. Jon Snow et Arya dégainent leurs fidèles épées : Longclaw et Niddle, mais il faudra bien plus que des armes de ce type pour repousser l'invasion des zombies de glace et mettre un terme à au règne du Roi de la Nuit.