Game of Thrones | Season 8 | Official Trailer (HBO)

publié le 05/03/2019 à 17:51

Enfin ! Voici la première vraie bande-annonce pour l'ultime saison de Game of Thrones : la huitième. L'histoire contée sur le papier par G.R.R. Martin et à la télévision par le duo David Benioff et Ben Weiss touche désormais à sa fin. Avant le premier épisode qui sera diffusé en France le 14 avril 2019 sur HBO et OCS, il fallait naturellement créer un peu d'anticipation pour le public de fans affamés depuis la fin de la saison 7 le 28 août 2017.



Dans ce trailer, on peut voir Arya Stark, blessée au crâne courant dans les couloirs du château de Winterfell. Elle explique avec beaucoup d'assurance dans une scène que l'on imagine précédant la bataille, qu'elle connaît les visages de la Mort et qu'elle a hâte de découvrir celui du Roi de la Nuit. Une référence à son entraînement de Sans Visage.

Dans la deuxième scène, nous pouvons voir la flotte d'Euron Greyjoy transportant une armée inconnue mais aux armures dorées. Il ne peut que s'agir de la fameuse Compagnie dorée, mercenaires d'Essos, achetés par la reine Cersei Lannister. Suit une séquence éclairée par la flamme de l'épée de Béric Dondarrion. Nous avons donc la confirmation que le multi-ressuscité, Edd et Tormund sont toujours vivants après l'attaque du dragon zombie.

On voit ensuite une succession de petites scènes : Bran discutant avec Samwell, le donjon rouge de Port Réal avec Cersei et Qyburn, Winterfell avec Jon, Daenery, Sansa, les dragon, Gendry, Jorah, Ver Gris et Missandei... Le tout avant le début de la bataille mêlant le feu et la glace. La bataille de Winterfell approche...