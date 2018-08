publié le 27/08/2018 à 13:47

Vous faites parties de celles et ceux qui coupent leur téléphone ou rangent leur ordinateur au fin fond d'un tiroir durant vos congés d'été ? On ne vous jettera pas la pierre tant on comprend le besoin de se déconnecter du monde extérieur avant la reprise de septembre.



Peut-être donc êtes-vous passées à côté de notre série d'articles publiée entre les mois de juillet et août. Intitulée "Un geste par jour", cette série estivale avait pour but de vous engager, avec nous, tout l'été, à améliorer la société à votre échelle pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes.

Que vous soyez à la tête d'une entreprise ou à votre compte, stagiaire ou à la retraite, il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles initiatives et de s'en inspirer. Soutenir une association, analyser ses propres comportements ou encore passer à l'action sur les réseaux sociaux, les solutions sont nombreuses et à multiplier, même après la rentrée.

Agir au quotidien pour les autres femmes

Cinéma : comment faire une place aux réalisatrices ?

Pourquoi adopter l'écriture et le langage inclusifs au quotidien ?

Allons coller ensemble des affiches de Simone Veil dans les rues

Un club de lecture féministe ou comment rééquilibrer sa culture littéraire

Conférences, panels et colloques : engagez-vous pour plus de parité

Sexisme : agissez contre les publicités qui nuisent à l'image des femmes

Mode : faire sa garde-robe de rentrée avec des marques qui bénéficient aux femmes

YouTube : aidez les créatrices de vidéos à exister sur la plateforme

Soutenir un ou plusieurs projets

Tampons et serviettes : une association pour aider les plus démunies

Violences faites aux femmes : engagez-vous avec la Fondation des Femmes

Technologies numériques : devenez une geek engagée grâce au Reset

Soutenez les femmes qui entreprennent en participant à leurs projets

Une carte collaborative pour les utilisatrices de la coupe menstruelle

Éducation : engagez-vous pour que les petites filles puissent aller à l'école

La presse féminine, une nouvelle génération plus radicale et engagée

Femmes scientifiques, engagez-vous pour susciter des vocations

Podcast : les femmes prennent la parole, écoutons-les !

Soutenez les sportives et faites la promotion du sport féminin

Gastronomie : une carte interactive pour soutenir les cheffes

Solidarité : venez en aide aux migrant(e)s LGBTQ+



Changer son propre comportement pour plus d'égalité

Sororité : pourquoi et comment en finir avec la rivalité entre femmes

Charge mentale : pour une meilleure répartition des tâches

Éducation : déconstruisez les stéréotypes dès le plus jeune âge

Faire entendre votre voix grâce aux pétitions en ligne

Le mentorat ou pourquoi partager votre savoir peut vous faire progresser

Facebook, Twitter, Instagram : des outils puissants pour faire entendre votre voix

Pourquoi apprendre à parler des personnes LGBTQ+ avec respect

Harcèlement de rue : témoins, agissez pour mettre fin au harcèlement de rue

Sexe : masturbez-vous pour prendre le pouvoir !