publié le 22/08/2018 à 08:30

Pouvez-vous citer cinq femmes qui font de l'humour sur YouTube ? Cinq autres spécialisées dans les jeux vidéo ? Dans l'Histoire ? Dans le voyage ? Bof, hein ? Si vous avez suivi assidûment notre série d'été, vous avez dû comprendre que dans de nombreux domaines, les femmes sont invisibilisées. De la gastronomie au cinéma, en passant par les conférences en tout genre, les femmes expertes dans leur domaine existent mais pas aux yeux du grand public.



YouTube ne déroge malheureusement pas à cette règle, comme le montre le documentaire Elles prennent la parole, réalisé par Léa Bordier et Lisa Miquet et disponible gratuitement sur la plateforme de vidéos en ligne.

Pour permettre aux créatrices et vidéastes d'exister sur cette plateforme - pas toujours clémente avec leur contenu parlant de sexualité notamment - il existe plusieurs actions très simples à adopter si vous êtes une adepte de YouTube :

- Vous abonner à des comptes de créatrices et vidéastes telles que (en vrac) Sophie Riche, Clemity Jane, Libre et Sauvage, Loupche, Susi Cruz, Léa Bordier, Marion Seclin, Camille & Justine, Mx Cordélia, Manon Lanza, Cy., Laura Badler, Marinette, La Revue du Monde, Planet Marvel ou encore Passé Sauvage.



- Mettre des pouces vers le haut sur les contenus créés par des créatrices et vidéastes.



- Appuyer sur le bouton "play" plusieurs fois pour faire grimper les vues de vos contenus préférés.



- Inondez vos créatrices et vidéastes préférées de commentaires positifs qui parlent du contenu des vidéos (et non pas de leur physique, par pitié), encourageants ou bienveillant, en particulier quand une vidéo est prise d'assaut par des commentaires négatifs.

Comment en faire plus ?

YouTube manque cruellement de créatrices et de vidéastes. Alors pourquoi pas vous lancer à votre tour ? Vous êtes passionnée par les étoiles ? Racontez-nous en vidéos les histoires derrières les constellations ! Vous mettez en images des poèmes que vous écrivez le soir dans votre chambre ? Partagez-les avec nous ! Quels que soient vos intérêts, vos passions, vous avez les moyens de vous lancer et ce, peu importe si vous possédez un smartphone ou une caméra dernier cri.



Vous hésitez encore ? Renseignez vous sur la création de vidéos avec l'aide de YouTube ou Les Internettes, une association qui vise à soutenir et développer les vidéastes. En bonus, le site internet dispose d'un moteur de recherches pour trouver plus d'un millier de chaînes gérées par des femmes ! Vous ne pourrez plus dire que vous n'en avez pas trouvé.



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.