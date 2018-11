publié le 21/08/2018 à 10:14

Dans les grands guides gastronomiques, les dossiers de revues spécialisées ou encore les émissions de télévision culinaires, les femmes sont peu visibles (voire inexistantes). La réalisatrice Vérane Frédiani a décidé de partir à leur recherche dans un documentaire intitulé À la recherche des femmes chefs. Résultat ? Ces femmes existent, elles sont même plus nombreuses qu'on ne le croit.



Depuis la sortie du film au cinéma l'année dernière, la question de la place des femmes dans la gastronomie française comme internationale est interrogée et remise en question. Pourquoi sont-elles moins visibles ? Moins invitées que leurs homologues masculins dans les festivals culinaires ? Comment favoriser leur médiatisation ?

Une réponse a été apportée par Vérane Frédiani elle-même et par la journaliste Estérelle Payany : une carte interactive permettant de recenser, partout en France, les établissements culinaires dirigés par des femmes.

On vous conseille d'aller faire un tour chez Persil et Mimosa, tenu par Fanny Corre, que nous avions rencontrée avant l'ouverture de sa cantine nomade situé dans le XIème arrondissement de Paris. Si vous n'êtes pas à Paris ou que vous partez en vacances pendant l'été, la carte s'enrichit de jour en jour avec des restaurants de Lyon à Bordeaux en passant par Brest, Montpellier, la Guadeloupe, la Martinique ou encore La Réunion.

Comment en faire plus ?

Faites entendre votre voix et demandez aux festivals, guides, revues ou conférences sur le sujet qui manquent de femmes de ne plus les oublier. Ils disposent désormais d'un outil très complet leur permettant de trouver en quelques clics les coordonnées de centaines de cheffes !



