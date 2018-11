La presse féminine, une nouvelle génération plus radicale et engagée

publié le 08/08/2018 à 08:20

Si vous aimez feuilleter des magazines l'été, on vous propose de vous introduire à une nouvelle génération de revues, mook et autres supports papiers à glisser dans votre sac de plage : Cacti, She Gazes, Soror ou encore Bossie, profitez de la pause estivale pour faire connaissance avec ces nouveaux médias créés par des femmes et dont les représentations sont bien loin des magazines féminins.



Dans leurs pages, vous ne trouverez pas de recettes miracles pour perdre 3 kilos avant la rentrée, ni de recette de salade detox à déguster tout l'été. Avec ces nouvelles publications, vous allez entrer dans un monde où l'image de la femme est plurielle et diversifiée, loin des stéréotypes de genre et des canons de beauté.

Si vous aimez plutôt l'image, on vous conseille alors de soutenir et donc d'investir dans She Gazes. Pour celles qui aiment les grands entretiens, Soror comblera votre bonheur tandis que celles qui préfèrent les décryptages et analyses de société se reconnaîtront plus dans Cacti ou Les Ourses à Plumes, à paraître à la rentrée. Vous ne voulez rien manquer à l'actualité ? Vous êtes au bon endroit avec RTL Girls !

La couverture du dernier numéro de "Cacti" sur le féminisme intersectionnel Crédit : Cacti

L'ensemble de ces médias existe grâce au soutien de leurs lecteurs et leurs lectrices. Pour leur permettre de continuer à produire ce contenu de qualité, un soutien financier ou public est plus que nécessaire ! Avec, en toile de fonds, l'espoir que ces discours et représentations se retrouvent dans la presse plus généraliste.

Comment en faire plus ?

Vous avez l'âme d'une entrepreneure ? Vous aimez interroger le monde grâce à l'écriture, la photographie ou la vidéo ? Pourquoi pas ne pas lancer, vous aussi, votre propre média ? Support papier ou numérique, il y a de la place pour tout le monde sur ce terrain alors n'hésitez pas à travailler sur un nouveau projet une fois vos vacances terminées !



