publié le 16/07/2018 à 08:38

La saison 2017-2018 n'a pas été de tout repos. Entre la libération de la parole des femmes, les polémiques des tribunes et contre-tribunes, les débats à n'en plus finir devant une tasse de café brûlant pour savoir si oui ou non cette femme vêtue d'une jupe avait peut-être finalement bien cherché son agression sexuelle (spoiler : non)... On a observé une grande richesse dans la discussion autour des violences faites aux femmes, un sujet trop longtemps laissé de côté par la société.



À l'étranger, des hommes puissants sont tombés de leur estrade après des années de violences et de harcèlement perpétués en toute impunité. Des initiatives ont été prises à l'échelle de Hollywood comme de la société civile. Même s'il ne convainc pas tout le monde, le gouvernement français s'est mobilisé avec un plan d'actions pour mettre fin aux violences sexuelles et sexistes.

Comment faire la différence ?

Mais au-delà des plateaux de cinéma, des débats à l'Assemblée nationale, comment faire en sorte d'aider la société française à avancer vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes au quotidien ? Quelles associations soutenir ? Comment contribuer, à son échelle, grande ou petite, à une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision, à éradiquer le harcèlement de rue, à donner un coup de main aux femmes disposant de peu de ressources ?

Comment faire la différence et créer au fur et à mesure une société plus juste où être une femme signifiera pouvoir se déplacer sans avoir peur d'être agressée dans les espaces publics, dénoncer un cas d'agression sexuelle sur son lieu de travail sans avoir peur d'être remerciée, ou encore de prendre la parole en public sans avoir peur d'être coupée par un homme présent dans la salle ?



"On ne demande pas à chaque personne de faire la révolution mais on peut créer un mouvement extrêmement large, réuni sous la même valeur : celle de l’égalité", nous confiait Rebecca Amsellem l'année dernière.



RTL Girls partage ce point de vue et s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien. Rendez-vous demain pour découvrir la première initiative à soutenir. N'hésitez pas non plus à envoyer vos suggestions à ariele.bonte@ext-radio.fr