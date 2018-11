Solidarité : venez en aide aux migrant(e)s LGBTQ+

L'association BAAM vient en aide aux migrants et migrantes lesbiennes, gays, bi et trans.

publié le 23/08/2018 à 08:10

Dans le monde, plus de 70 pays pénalisent l'homosexualité. À cause des risques d'emprisonnement ou de peine de mort, des personnes lesbiennes, gays, bi et trans sont contraintes de quitter leur pays d'origine pour échapper aux persécutions. Selon l'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture), 5 à 6 % des demandeurs d'asile seraient des réfugiés LGBTQ+.



Mais les discriminations et les LGBTphobies ne s'arrêtent pas aux frontières. Quand ils arrivent en France, ils ont besoin d'une prise en charge spécifique. C'est pourquoi le BAAM (Bureau d'accueil et d'accompagnements des migrants) a ouvert il y a plusieurs mois un pôle dédié à ces personnes.

Sur son site, l'association explique que pour obtenir l'asile en France, les personnes LGBTQ+ doivent prouver leur orientation sexuelle, leur identité de genre et le fait que celles-ci constituent un motif de persécution dans leur pays. Elles doivent alors convaincre l'OFPRA (Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides) de leur accorder l'asile.

> Le BAAM s'engage pour aider les migrants LGBTQ+

Souvent, à leur arrivée en France, les personnes trans sont contraintes d'aller dans des centres d'hébergement correspondants au genre qui leur a été assigné à la naissance. L'objectif du BAAM est donc d'offrir à ces réfugiés un espace accueillant pour être en sécurité et préparer leurs démarches administratives.



Pour aider cette association, basée à Paris, vous pouvez faire un don ou vous engager en participant aux actions sociales, culturelles et juridiques.

Comment en faire plus ?

En luttant contre les discriminations LGBTphobes dans votre quotidien. En 2017, le nombre de témoignages d'actes homophobes, biphobes et transphobes ont augmenté de 4,8% par rapport à l'année précédente. (Re)lisez notre lexique du genre ou des sexualités, ainsi que notre guide pour apprendre à parler des personnes trans avec respect ou encore nos conseils pour lutter contre les discriminations homophobes au travail.



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.