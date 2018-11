Le mentorat ou pourquoi partager votre savoir peut vous faire progresser

publié le 09/08/2018 à 08:20

Le mentorat entre femmes est l'une des clés de réussite pour réussir sa vie professionnelle comme personnelle. À l'occasion de Viva Tech, plusieurs entrepreneuses que nous avons rencontrées nous ont en effet parlé de l'importance de cette solidarité entre femmes. Celle-ci permet de gravir les échelons plus rapidement ou de trouver son équilibre pour assurer dans son métier tout en profitant de ses proches et prenant soin de soi.



Aujourd'hui, nous ne vous proposons pas de rejoindre un réseau pour recevoir les précieux conseils de femmes plus expérimentées que vous mais, au contraire, de prendre à votre tour cette posture de mentore et ce, peu importe votre parcours académique ou votre niveau dans une hiérarchie.

"Je suis toujours fascinée par le courage et la créativité des plus jeunes", nous confiait Céline Lazorthes, la fondatrice de Leetchi, à Viva Tech. Dans le mentorat, tout le monde est gagnant.

Alors qu'il s'agisse d'aider une lycéenne à préparer un dossier pour une école, d'entraîner une étudiante à passer des entretiens d'embauche, de prendre un café avec une femme souhaitant se réorienter dans votre secteur ou de conseiller une collègue au sein de votre entreprise... Partagez vos expériences, mettez à profit le temps d'une journée ou plus vos compétences à titre gratuit et, vous le verrez, elles vous le rendront bien.

Comment en faire plus ?

Il n'existe pas de réseau féminin dans votre secteur d'activité ? Pourquoi ne pas créer le votre. Un article de Cheek Magazine souligne en quoi ces structures permettent aux femmes de se réunir et de s'entre-aider les unes les autres. Une bonne manière de savoir qui mentorer tout en faisant progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans un domaine bien particulier.



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.