Soutenez les sportives et faites la promotion du sport féminin

publié le 20/08/2018 à 08:08

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à aimer le sport. Plus de 6 millions de Françaises sont licenciées dans un club, selon une étude du Centre de droit et d'économie du sport. Pourtant, le sport féminin est encore trop peu médiatisé, même s'il devient progressivement davantage présent dans les programmes télé.



C'est en partant de ce constat que l'association Femix'sports a été créée en 2000, à la suite des premières Assises nationales du sport féminin. Son objectif est d'en faire la promotion et de veiller à une meilleure représentation des femmes.

En travaillant avec le ministère des Sports et le secrétariat d'État chargé de l'Égalité, l'association organise des événements, des conférences, s'engage avec les fédérations sportives pour que les inégalités et le sexisme diminuent dans ce milieu.

> Comment médiatiser davantage le sport féminin ?

Pour qu'il y aient plus de femmes dirigeantes dans ce milieu, pour faciliter l'accès des femmes au sport, pour que les championnats de sport féminin soient davantage suivis, engagez-vous et soutenez les sportives inspirantes !

Comment en faire plus ?

Renseignez-vous sur le parcours des sportives, moins médiatisées que leurs homologues masculins. Que ce soit en lisant leur autobiographie, comme celle de Marinette Pichon, ancienne star de l'Équipe de France féminine de foot, ou en regardant des films qui retracent leur histoire.



Profitez des vacances estivales pour vous (re)découvrir la détermination d'une championne de boxe dans Million Dollar Baby, le combat pour l'égalité dans le tennis dans Battle of the Sexes ou encore l'univers punk et girl power d'une équipe de roller-derby dans Bliss, avec Ellen Page.



Pour découvrir de nouvelles femmes inspirantes, lisez notre interview avec Lee-Ann Curren, championne de surf qui estime que son sport est "un excellent moyen d'émancipation", ou retrouvez notre sélection de sportives talentueuses et motivées.



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.

