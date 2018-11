publié le 17/08/2018 à 08:15

Vous avez peut-être déjà été témoin de l'une de ces scènes : un homme interpelle une femme dans la rue. Qu'elle l'ignore ou lui répond qu'elle n'est pas intéressée, ce dernier peut choisir de ne pas prendre en compte la réponse de la principale intéressée. Il insiste, marche à côté d'elle, demande une énième fois un numéro, et finit parfois par l'insulter, voire la menacer physiquement.



À l'ère du mouvement #MeToo et du retour de la sororité sur le devant de la scène, il est aujourd'hui impensable de laisser une femme se faire harceler dans la rue ou les transports en commun sans réagir. Ces "outrages sexistes" s’apprêtent d'ailleurs à être sanctionnée par la France d'une amende pouvant aller de 90 à 750 euros. La loi et la société sont de votre côté.

En tant que témoin de la scène, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous interposer entre la victime et l'agresseur. Une technique simple permet à n'importe qui de sortir une femme de cette situation : faire semblant de connaître la femme harcelée et l'entraîner très rapidement loin de son agresseur.



Dans le cas où l'agresseur se révèle déjà particulièrement violent avec la victime, proposez-lui, une fois en sécurité, de la raccompagner chez elle, d'attendre un proche avec elle dans un café, ou de lui offrir un chocolat chaud bien installées dans le canapé de votre salon. Une manière de faire retomber la pression dans un cadre sécurisé et à l'abri de tout danger.

Comment en faire plus ?

Vous vous sentez l'âme d'une diplomate ? Vous pouvez éventuellement envisager un dialogue avec l'agresseur. Lui rappeler la définition du harcèlement, et que le gouvernement est sur le point de le punir d'une amende.



Si vous sentez que les échanges ne seront pas pacifiques, on vous conseille de ne pas engager la conversation avec une personne qui risquerait d'être violente.



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.