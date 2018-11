Femmes scientifiques, engagez-vous pour susciter des vocations

publié le 10/08/2018 à 08:07

S'engager pour l'égalité, c'est aussi montrer aux petites filles et aux jeunes femmes qu'elles peuvent avoir de l'ambition et rêver d'un grand avenir. Elles doivent pouvoir imaginer dès leur enfance qu'elles pourront avoir accès à des postes à responsabilités ou dans des domaines comme les sciences ou l'ingénierie, souvent occupés par des hommes.



Les femmes sont peu nombreuses dans les filières scientifiques et techniques à l'université. En 2015, seules 8% de filles étaient inscrites en IUT informatique. Pour changer les choses, plusieurs associations, dont Femmes et Sciences, agissent pour susciter des vocations.

Grâce à des opérations pour mettre en valeur et rendre plus visibles les femmes scientifiques, des professionnelles interviennent auprès des plus jeunes pour répondre aux questions et expliquer comment réaliser leurs rêves. Elles militent également pour soutenir les femmes scientifiques, améliorer leurs conditions et leurs perspectives de carrière.

Alors si vous travaillez dans ce domaine et que vous êtes prête à partager votre passion, engagez-vous pour en parler aux petites filles. Vous inspirerez peut-être la future Marie Curie ou Ada Lovelace !

Comment en faire plus ?

Pour progresser dans votre carrière, vous pouvez intégrer un réseau féminin dans votre domaine qui vous permettra d'être soutenue pour grimper vers la réussite professionnelle. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez même pratiquer le mentorat. Aidez d'autres femmes à progresser dans leur carrière, cela favorisera votre vie professionnelle aussi !



