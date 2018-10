publié le 26/07/2018 à 08:11

Qui a dit que le bidouillage sur Internet était réservé aux ados ou aux hommes ? Certainement pas les membres du collectif "Le Reset".



Installé tous les dimanches de 11h à 17h dans les locaux de la Mutinerie, un bar lesbien dans le IIIe arrondissement de Paris, il s'agit d'un hackerspace féministe, c'est-à-dire un espace où les fans de technologies numériques peuvent se retrouver pour coder, créer des jeux vidéo, débattre de cybersécurité et de genre dans le milieu du jeux vidéo.

Les ateliers du Reset sont ouverts à tous et à toutes, débutant(e)s ou pros des nouvelles technologies. Mais surtout, le collectif veut mettre l'accent sur des valeurs de bienveillance et d'égalité. Dans sa charte, l'équipe organisatrice insiste sur le fait que c'est un espace inclusif, où tout le monde peut venir partager sa passion sans discriminations et dans un climat accueillant.

De la découverte du fonctionnement d'un circuit électronique aux débats sur la notion de genre et de domination dans les jeux vidéo, en passant par des techniques pour crypter ses mails ou sa clé USB, vous trouverez forcément un atelier qui vous correspond.

Comment en faire plus ?

Adepte de gaming ? Il existe quelques jeux vidéo féministes pour combattre les idées reçues sexistes, racistes ou homophobes. Et si vous ne trouvez pas votre jeu favori parmi notre sélection, pourquoi ne pas créer le vôtre ? C'est ce qu'ont fait Alice et Hélène, deux trentenaires parisiennes qui ont mis au point "Dykie Street", un mini jeu vidéo pour dénoncer les publicités et les messages sexistes dans l'espace public.



En plus d'être ludique et pédagogique, c'est une démarque d'empowerment pour les créatrices. "Même si nous sommes des femmes qui n'ont pas du tout été éduquées à bidouiller sur un ordinateur, nous y avons passé beaucoup de temps, nous avons beaucoup rigolé et nous y sommes arrivé", raconte Alice, dans une interview à RTL Girls.



