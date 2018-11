publié le 15/08/2018 à 08:01

La rentrée approche. C'est le moment de faire le tri dans ses affaires et d'en acheter de nouvelles pour démarrer septembre avec des vêtements adaptés à la saison. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour refaire votre garde-robe ? Acheter de nouveaux vêtements, cela peut aussi être un acte militant.



En repensant notre façon de consommer, on peut faire un geste pour la planète et pour les travailleurs et travailleuses de l'industrie de la mode. Plutôt que d'acheter des habits à petits prix qui s'usent rapidement, investissez dans de belles pièces éthiques.

Le mouvement de la Fashion Revolution dénonce l'industrie de la "fast fashion" et ses dérives. En promouvant une mode durable et responsable, il vous incite à vous tourner vers des marques plus transparentes, qui rémunèrent correctement leurs ouvriers et ouvrières, assurent des conditions de travail décentes, des tissus naturels ou recyclés...

Alors avant de vous ruer vers un centre-commercial, jetez un œil à des marques comme Packka, dont les sacs à dos sont fabriqués par une ONG qui œuvre à l'émancipation de femmes indiennes démunies, ou bien Antagony, une ligne de vêtements unisexes, minimalistes et classiques, fabriqués dans un atelier qui favorise la réinsertion des jeunes en les formant aux métiers de la couture.

Côté chaussures, vous trouvez sûrement votre bonheur chez Veja, dont les baskets sont confectionnées par des petits producteurs et ouvriers brésiliens. Alors, qu'attendez-vous pour faire la révolution dans votre placard ?

Comment en faire plus ?

On vous aide à faire le tri dans votre placard, avec des conseils pour devenir quelqu'un de plus responsable ou bien pour tester la garde-robe minimaliste.



Pour aller plus loin, on peut repenser sa façon de consommer de manière plus globale. Triez tous vos objets et jetez le superflu grâce à la méthode Marie Kondo. Dans la cuisine, adoptez de nouveaux réflexes grâce à notre guide pour un frigo plus éthique ou notre sélection d'applis à télécharger pour manger plus sainement.



